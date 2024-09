Fraîchement diplômée, une amoureuse des animaux se consacre à son projet de sauvetage de chiens errants à 9000 km de chez elle

Bryony Burns a toujours été une grande amoureuse des animaux. C’est donc en toute logique qu’elle a fait ses études en gestion animale au Duchy College Rosewarne, dans le sud-ouest de l’Angleterre, et y a récemment décroché son diplôme.

Fraîche émoulue, elle a choisi de travailler non pas au Royaume-Uni, mais à près de 9000 kilomètres à Madagascar. Elle s’est, en effet, rendue sur l’île de Nosy Be, dans le nord du pays, où elle mène un projet qui lui tient à cœur en partenariat avec l’association locale TSAP Travel.



Ledit projet consiste à venir en aide aux chiens errants en les sortant de la rue, en les soignant et en leur trouvant des foyers aimants. La mission de Bryony Burns ne s’arrête toutefois pas là.

La jeune femme intervient auprès de la communauté locale pour en sensibiliser les membres à l’importance de la possession responsable et au respect du bien-être des animaux, à travers différentes initiatives et actions. « Nous effectuons des nettoyages de plage avec la communauté locale et j'ai dispensé des cours d'anglais axés sur les animaux et leur bien-être », explique-t-elle ainsi à Cornwall’s Rewind Radio.

« Nous sommes tous très fiers et heureux pour Bryony »

Le but de sa démarche ? « Encourager les habitants à garder les chiens hors de la rue pour leur bien et celui des animaux », dit-elle. En un mois, Bryony Burns et son équipe ont déjà permis à 2 chiens d’être adoptés.



Pour Katie Blackstone, responsable du programme d’études au Duchy College Rosewarne, « l’histoire de Bryony est un exemple inspirant de la manière dont un cours de gestion animale au Duchy College peut porter les étudiants. Ce projet passionnant l'a emmenée au-delà des frontières et dans un monde de nouvelles possibilités, en utilisant ses compétences en matière d'élevage, de conservation et de comportement animal pour avoir un impact global significatif. »

« Nous sommes tous très fiers et heureux pour Bryony, et nous avons hâte de voir où son voyage la mènera ensuite », ajoute Katie Blackstone.