Flotte et French Bandit s’associent pour mettre les chiens à l’honneur en cette saison pluvieuse

Le chien est réputé pour être le meilleur ami de l’homme, et il mérite d’être traité à sa juste valeur. Les fondateurs de Flotte et de French Bandit en sont tout particulièrement convaincus, et se sont alors associés pour lancer une collection de vêtements de pluie à destination des boules de poils et de leurs propriétaires. Zoom.

Bon nombre de chiens subissent les averses de plein fouet lors des saisons automnales et hivernales. Pour ne plus jamais les laisser rentrer trempés et frigorifiés, les marques françaises French Bandit et Flotte se sont associées et viennent de lancer une collection « matchy-matchy », qui ravira les maîtres soucieux du bien-être de leur toutou.

« Ensemble sous la pluie »

Des imperméables « stylés » à destination des chiens sont disponibles en 3 coloris : rose bonbon, vert sauge, et paisley bleu marine.

Bandit x Flotte

Ce qui les rend irrésistibles, c’est le fait qu’ils « matchent » avec d’autres imperméables, cette fois-ci destinés aux propriétaires de boules de poils. Ils sont ainsi proposés dans les mêmes tons, du XS au L, et vendus au prix de 69€.

Chaque imperméable pour chien se ferme à l’aide d’un boutonnage, et dispose d’une fente dans le dos pour pouvoir accrocher le harnais. Sa capuche est ajustable et dotée d’un élastique. En cas d’éclaircie, il suffit de la fixer sur un bouton pression qui se trouve dans le dos.

Bandit x Flotte

Ces vêtements sont fabriqués à partir de polyester recyclable et peuvent être agrémentés d’une doudoune amovible et combinable, la Vincennes, au prix de 39€. Elle est parfaite pour les jours de temps froid !

Mais qui sont Flotte et French Bandit ?

Ces 2 marques françaises partagent un amour commun pour les animaux de compagnie, et proposent des produits différents.

Bandit x Flotte

Flotte a été créée en 2020 par Lyly Wu et Mickaël Pan. Leur but est d’offrir une « mode plus responsable et durable », en vendant des imperméables « stylés et fabriqués avec des matières recyclables ». De quoi vous faire aimer la pluie !

La marque French Bandit a vu le jour en 2019, et vend « les essentiels pour chiens et chats ». Accessoires « fun, stylés et de qualité » et produits de soins pour animaux font partie de leur catalogue.

Bandit x Flotte

Rendez-vous sur les sites Internet de Flotte et de French Bandit pour découvrir la collection « matchy-matchy », et gâter votre boule de poils préférée. Les fêtes de Noël approchent, alors cette collaboration tombe à pic, vous ne trouvez pas ?