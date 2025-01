Une mère et sa fille vont chercher une pizza et reviennent avec un nouveau membre de la famille

En allant chercher une pizza, vous avez parfois de bonnes surprises : un supplément de fromage, une boisson offerte… La famille de Katie, elle, a ramené une minuscule boule de poils rousse en plus de sa commande. À l’époque en piteux état, le chaton est aujourd’hui devenu un magnifique félin qui profite de la plus douce des existences.

Le système de distribution des chats frappe toujours quand on s’y attend le moins. Pour cette famille basée au Kansas (États-Unis), il a fonctionné lors d’une sortie anodine du quotidien. C’est en effet en allant chercher une pizza à emporter qu’elle a rencontré Simon, un petit chaton au pelage roux qui avait désespérément besoin d’aide.

Un chaton en danger

Comme l’a confié Katie à Newsweek, des chats sont souvent abandonnés dans leur quartier, surtout des mâles. Cela devait probablement être le cas du petit Simon. « L'année dernière, ma femme et ma fille sont allées chercher une pizza. Ma fille a repéré un chaton qui courait près de la route et elles sont sorties de la voiture pour l'aider. », a-t-elle expliqué.

© u/kaydeetee86 / Reddit

Le pauvre petit chat roux était blessé à la tête et au dos et ses yeux étaient gonflés. Il n’était alors qu’un bébé de 2 mois couvert de puces et ses blessures provenaient certainement d'une attaque survenue lors de son errance dans les rues. La famille de Katie ne pouvait se résoudre à l’abandonner à son triste sort et a décidé de le ramener à la maison pour l'aider à se rétablir.

© u/kaydeetee86 / Reddit

« Il était parfait pour notre famille »

Baptisé Simon, le petit chat roux n’est finalement jamais reparti de la maison de ses bienfaitrices. « Après avoir confirmé auprès des voisins qu'il n'appartenait à aucun d'entre eux, nous avons toutes les 3 su immédiatement que nous allions le garder », a déclaré Katie. « Il s'est rétabli et il va très bien maintenant ! Il était parfait pour notre famille et un excellent meilleur ami pour notre autre chat mâle. »

© u/kaydeetee86 / Reddit

Depuis, la famille a sauvé un autre chaton qui est devenu très proche de Simon. Celui-ci n’apprécie pourtant guère se faire voler la vedette. « Simon est très jaloux », assure Katie. « Non seulement il court à son nom, mais il se précipite aussi vers moi si ma femme appelle l'un des autres chats. Il ne supporte pas que quelqu'un d'autre attire l'attention. »

© u/kaydeetee86 / Reddit

Voué à une triste fin dans la rue, Simon est aujourd’hui le plus heureux des chats comme en témoignent les photos récemment partagées par Katie sur Reddit. Aimé et en bonne santé, le minou ne pouvait espérer une fin plus heureuse !