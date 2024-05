À l'occasion du Festival de Cannes, quel chien remportera la prestigieuse Palm Dog Woopets en 2024 pour son jeu d'acteur mémorable ?

Strass, paillettes, célébrités… Le cinéma fait rêver ! Passionnés du 7 e art et amoureux des animaux se donnent rendez-vous le 24 mai, à la Croisette, pour vivre un événement unique. À l’occasion du mythique Festival de Cannes, la Palm Dog Woopets récompense la performance canine la plus mémorable sur grand écran. L’occasion d’honorer celui que nous considérons depuis toujours comme étant « le meilleur ami de l’Homme »…

Qui succèdera à Messi, le célèbre Border Collie incarnant Snoop dans le film de Justine Triet, Anatomie d’une chute ? En 2023, le chien talentueux a foulé le tapis rouge pour recevoir la prestigieuse Palm Dog.

Un an après avoir obtenu son prix, il continue de faire parler de lui ; et déambule actuellement avec panache à Cannes, où tous les regards se tournent irrésistiblement vers lui.

Cette année, une nouvelle étoile brillera de mille feux lors de la cérémonie, qui se tiendra le 24 mai à la Croisette. Le jury de la Palm Dog Woopets, composé de critiques cinématographiques de renom, votera pour le chien qui se démarquera le plus par son jeu d’acteur.

Ce dernier se verra offrir un collier rouge et chic, confectionné à l’image du festival le plus glamour du cinéma mondial !

De grands noms ont foulé le tapis rouge de la Palm Dog Woopets

Véritable institution, la Palm Dog Woopets a acquis une renommée internationale et mis en lumière diverses stars ayant du chien.

Parmi les heureux toutous primés, citons Brandy, l’Amstaff pointant le bout de sa truffe dans le film de Quentin Tarantino, One Upon a Time… in Hollywood ; ou encore Uggie, la boule de poils apparaissant aux côtés de Jean Dujardin dans The Artist.

On se souvient également des Springer Spaniels de l’actrice Tilda Swinton, qui avaient offert un superbe moment de simplicité et de complicité dans The Souvenir Part II.

Un événement où le glamour et l’amour des chiens se rencontrent

Créée en 2001 par Toby Rose, journaliste émérite du cinéma anglais, en hommage à son Fox Terrier Mutt, la Palm Dog Woopets met en lumière les talents incroyables du plus fidèle ami de l’Homme. Certains chiens peuvent être aussi doués que leurs collègues humains pour se plier à un jeu d’acteur précis.

Compassion, espièglerie, joie, malice, tristesse… Nos compagnons à 4 pattes témoignent d’une vaste palette d’émotions ; et sont capables de nous attendrir, de nous éblouir ou encore de nous faire rire à l’écran, à l’instar des plus grands comédiens.

Un événement tel que l’iconique Palm Dog Woopets permet de donner un coup de projecteur aux remarquables capacités d’apprentissage et de compréhension du chien, mais également de rappeler la place importante qu’il tient dans notre vie quotidienne.

Plus d’infos sur palmdog.com.