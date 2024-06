Victime d'un accident avec son maître, un chien agit en héros en parcourant plus de 6 km pour alerter sa famille

C’est un exploit digne de ceux que réalise Lassie dans les films et séries éponymes. A ceci près que les évènements dont il s’agit ici ne sont pas fictifs et qu’on ne connaît ni le nom, ni l’apparence du héros à 4 pattes.

Brandon Garrett et ses chiens ont survécu à un terrible accident, puis à une nuit qu’ils ont passée seuls au beau milieu de la nature, grâce à l’action héroïque de l’un des canidés. Un récit que rapporte People.

Dans un communiqué partagé sur ses comptes de réseaux sociaux, le bureau du shérif du comté de Baker, en Oregon (Etats-Unis), est revenu sur le sauvetage d’un automobiliste et de ses chiens réalisé le lundi 3 juin.

Ce matin-là, les forces de l’ordre venaient d’être contactées par la famille de Brandon Garrett, qui était très inquiète car celui-ci était introuvable alors qu’il était censé avoir regagné la veille le site où ils campaient.

Brandon Garrett était parti au volant de sa camionnette accompagné de ses 4 chiens et n’avait plus donné signe de vie. Ses proches ont compris que quelque chose de préoccupant venait de se produire quand un de ses chiens s’est présenté seul au camping. Le brave quadrupède venait de parcourir 6 kilomètres pour les alerter.

Ils se sont immédiatement lancés à sa recherche et ont pu apercevoir sa camionnette accidentée, tombée au milieu d’un ruisseau. En revanche, il n’y avait aucune trace du conducteur, ni des 3 autres chiens. Le terrain était très difficilement accessible.



Baker County Sheriff's Office / Facebook

Le shérif Travis Ash et ses adjoints se sont rendus sur les lieux, accompagnés du service local de recherche et de sauvetage (Baker County Search and Rescue), des pompiers du Pine Valley Rural Fire District et d’ambulanciers.

Tous en vie grâce au héros du jour

C’est le shérif Ash qui est parvenu à déterminer avec exactitude l’emplacement du véhicule et a repéré l’un des chiens. Lui et les secouristes ont ensuite entendu les cris de détresse de Brandon Garrett avant de le localiser ; il se trouvait à près de 100 mètres de la camionnette.



Baker County Sheriff's Office / Facebook

Les intervenants ont pu le récupérer et lui prodiguer les premiers soins, avant son transport à l’hôpital par hélicoptère.



Baker County Sheriff's Office / Facebook

Après le sauvetage, les enquêteurs en savaient un peu plus sur les circonstances de l’accident. Brandon Garrett avait mal négocié un virage et son véhicule avait quitté la route surplombant la rivière, finissant sa chute dans celle-ci.

Tous ses chiens sont sains et saufs, y compris celui auquel ils doivent la vie.