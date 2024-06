Cette bénévole est considérée comme le « porte-bonheur » de ce refuge grâce à son engagement qui a sauvé de nombreux chiens

Il existe des anges gardiens qui se dévouent pour les autres et Debs Shaw en fait partie. Cette bénévole pour l’organisme de sauvetage Dogs Trust Kenilworth (Royaume-Uni) ne compte pas les heures passées à aider les animaux dans le besoin. Elle fait beaucoup pour ceux-ci, à tel point qu’elle est devenue indispensable au refuge.

L’histoire entre Debs et Dogs Trust a commencé en 2016, lorsque la femme a adopté son premier chiot au sein du refuge. Elle s’est exaltée 6 ans plus tard, quand elle s’est engagé auprès de la structure en tant que bénévole.

Dog Trust / Facebook

Une immense volonté d’aider

Elle a d’abord travaillé sur place en tant qu’assistante de chenil et réalisé diverses tâches comme nettoyer les bols et les jouets, préparer les repas des animaux ou encore les accueillir lorsqu’ils font leur arrivée au refuge. Elle a rapidement démontré sa détermination et son implication dans son rôle, ce qui lui a donné accès à une formation plus poussée.

Grâce à celle-ci, elle a pu s’occuper des chiens en difficulté au refuge. Lesquels étaient là depuis longtemps à cause de soucis comportementaux ou médicaux. Sa bienveillance et sa patience étaient capitales pour aider ces boules de poils. Grâce à ces qualités, elle a pu réhabiliter de nombreux chiens longtemps délaissés au refuge par les adoptants.

Pour Amy Hayes, coordinatrice au Dogs Trust Kenilworth, la présence de Debs au chenil est précieuse : « Avoir une bénévole exceptionnelle comme Debs a été d'une valeur inestimable pour notre équipe. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers Debs et tous nos bénévoles qui prennent du temps sur leur vie bien remplie pour aider les chiens dans nos soins » déclarait-elle, relayée par Coventry Live.

A lire aussi : Un chien de refuge sénior aux besoins spéciaux reçoit la visite d'une retraitée ayant de l'énergie et de l'amour à revendre

Dog Trust / Facebook