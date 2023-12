Faut-il se débarrasser de son chien au nom de l’écologie ? Une experte en nutrition animale répond aux propos controversés d'un spécialiste du climat

« Même les chiens, les chats, les perroquets ou encore les poissons rouges ont un impact », déclarait Jean-Marc Jancovici dans une tribune publiée sur le site de RTL le 25 novembre dernier. Les propos de l’ingénieur et conférencier, créateur du bilan carbone, font réagir parmi les amoureux des animaux de compagnie. Parmi eux, on retrouve Charlotte Devaux, vétérinaire nutritionniste qui est revenue sur les principaux points évoqués par Jean-Marc Jancovici. Se basant sur des études réalisées autour de l’impact environnemental de la petfood, elle s’est employée à nuancer ces affirmations.

« Alors, faut-il se débarrasser de son chien au nom de l’écologie ? Que dit la science ? », se demande-t-elle dans un communiqué paru le 15 décembre. Pour la spécialiste en nutrition animale, l’analyse de Jean-Marc Jancovici s’appuie sur une méconnaissance de la filière de l’alimentation pour animaux de compagnie. Elle souligne notamment le fait que la petfood récupère généralement les parties d’animaux non consommées par les humains pour raison culturelle et donc qu’aucun animal n’est abattu pour cette filière. Elle cite 2 études publiées sur Global Environmental Change et sur National Library of Medecine l’année suivante.

Charlotte Devaux ne nie pas l’impact carbone des animaux de compagnie, mais il est moins important qu’annoncé et elle estime qu’il peut être « grandement modifié par les choix nutritionnels des propriétaires ». Elle explique ainsi que l’impact carbone des croquettes est inférieur à ceux des autres types de rations alimentaires. « Si un chien de 15kg n’aura un impact carbone que de 142kg eq CO2/an (ndlr : l'équivalent en dioxyde de carbone (CO2) émis par an), s’il est nourri avec des croquettes, celui-ci augmentera à 481kg eq CO2/an s’il est nourri avec de la pâtée (source) et culminera à 2472kg eq CO2/an si vous lui cuisinez une ration maison avec du steak haché de bœuf », détaille-t-elle.

Les insectes émettent-ils vraiment moins de carbone que les aliments traditionnels ?

Dans son communiqué, la nutritionniste vétérinaire s’intéresse également aux alternatives souvent proposées pour l’alimentation des animaux de compagnie, notamment les insectes. Or, signale celle qui était intervenue dans La Touche Animale l’été dernier, l’impact carbone des arthropodes est en fait supérieur à celui des sous-produits à base de volaille : « 1,36 à 15,1kg eq CO2/an pour les larves de mouches noires contre 0,73 kg eq CO2/an pour les sous-produits de volaille – source ».

En tant que propriétaires ou futurs propriétaires d’animaux de compagnie, comment peut-on donc agir pour réduire leur impact carbone ? En privilégiant les croquettes aux autres formes de petfood et la volaille aux ruminants, entre autres suggestions formulées par Charlotte Devaux. Elle rappelle, en effet, que le bœuf et l’agneau sont responsables de 50% des émissions de CO2 de la filière. C’est ce qui ressort de l'étude parue dans la revue Global Environmental Change évoquée en début d'article.

Sur son site, Charlotte Devaux propose un podcast où elle aborde les différents aspects de la nutrition animale : « La Truffe dans la Gamelle ».