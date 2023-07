Bien nourrir nos amis à 4 pattes: une discussion éclairante avec Charlotte Devaux dans "La Touche Animale"

Que mettre dans la gamelle de son animal de compagnie pour garantir sa bonne santé et son bien-être ? Charlotte Devaux, experte en nutrition canine et féline, était l’invitée de Yoann Latouche pour répondre à cette question et partager son savoir dans ce domaine.

L’alimentation est l’un des aspects les plus importants à prendre en compte quand on a un ou plusieurs animaux de compagnie. Or, c’est aussi celui qui suscite le plus de questionnements. Tout propriétaire souhaite offrir à son chien ou chat ce qui se fait de mieux en la matière, mais comment choisir ? Comment s’y retrouver parmi la multitude de références proposées sur le marché ? Pour quel mode alimentaire opter entre l’industriel, le ménager ou encore le cru (BARF, Raw Feeding…) ?

C’est le sujet qui a été abordé par Yoann Latouche, animateur du show « La Touche Animale », avec son invitée du jour Charlotte Devaux. Nutritionniste vétérinaire, elle n’a pas été avare en informations ni en bons conseils.

Diffusé en direct le mardi 11 juillet, sur l'application Brut., ce nouvel épisode est à présent disponible en replay, que voici :

Ceux qui connaissent déjà Charlotte Devaux apprécient autant son attachement à la science, un principe qui est le fondement de sa pratique et de sa vision de l’alimentation animale, que son ton enjoué et sa capacité à vulgariser les concepts scientifiques les plus complexes.

Formatrice de professionnels du chien et du chat, elle propose sur son site un outil permettant de trouver l’un de ces spécialistes formés par ses soins le plus proche de chez soi. Charlotte Devaux est également présente sur les réseaux sociaux et via son podcast à succès « La Truffe dans la Gamelle ».



charlotte-devaux.com

« Que donner à manger à son chien ou son chat » était donc le thème de ce rendez-vous riche en enseignements.

Gare aux grosses promesses et aux arguments purement marketing

L’un des premières questions posées par Yoann Latouche à son invitée avait trait aux origines de la difficulté du choix d’une bonne alimentation pour son animal. Pour Charlotte Devaux, la réponse réside notamment dans les postures de moins en moins modérées qu’adoptent les interlocuteurs. Chacun est persuadé que le mode alimentaire qu’il applique et enseigne est le mieux adapté, qu’il s’agisse de croquettes, de rations ménagères, de BARF ou autres.

L’autre explication avancée par la nutritionniste vétérinaire basée à Albertville (Savoie) est que le marché des croquettes est insuffisamment régulé. Bon nombre de marques tentent de faire comprendre aux propriétaires que la nourriture choisie par ces derniers pour leurs animaux n’est pas bonne afin de les orienter vers leurs produits.

De manière générale, Charlotte Devaux conseille de fuir les fabricants qui font des promesses un peu trop tentantes et ceux qui utilisent des arguments marketing discutables. Elle cite l’exemple du « sans céréales ».

Le grain-free contre lequel elle est d’ailleurs l’une des rares personnes à s’exprimer, soulignant même le caractère dangereux de cette mode. Elle explique ainsi que certains fabricants n’hésitent pas à mettre cette caractéristique en avant alors que, dans les faits, ils ne font que remplacer les céréales par d’autres sources d’amidon telles que les légumineuses et la pomme de terre.

« Les céréales en soi ne sont pas un problème », insiste l’experte en nutrition canine et féline. Elles ne figurent qu’en 5e position des principaux allergènes derrière le bœuf, le poulet, les produits laitier et l’agneau. Les aliments contenant des sources d’amidon présentent d’ailleurs un risque cardiaque d’après Charlotte Devaux, qui n’hésite plus à le dire clairement tout en rappelant que ce risque ne concerne pas tous les chiens.

Alimentation parfaite ?

Qu’en est-il du BARF, du Raw feeding et de l’alimentation crue et dite naturelle en général ? Pour l’invitée de Yoann Latouche, ces régimes alimentaires comportent des risques et des contraintes. L’approvisionnement n’est pas simple, le stockage non plus (congélateur…). De plus, la probabilité de contamination demeure élevée avec la viande crue. Sans oublier le fait qu’il est très difficile d’obtenir un réel équilibre nutritionnel avec ce type d’alimentation.

A une internaute demandant s’il existe « une alimentation parfaite », Charlotte Devaux répond que cela dépend des besoins de l’animal, du mode de vie de son propriétaire (disponibilité, moyens…), ainsi que des envies et des croyances de ce dernier. C’est véritablement du cas par cas, où les croquettes constituent une bonne solution pour une personne manquant de temps, par exemple. Et où des rations ménagères seraient parfaites pour un maître un peu plus disponible et dont l’animal est âgé. « Il n’y a pas d’alimentation parfaite dans l’absolu », résume l’experte, mais il y en a bien une pour chaque individu.

La question de l’alimentation végane a été abordée, elle aussi. Charlotte Devaux explique que les grandes marques ont la capacité d’élaborer des croquettes véganes en synthétisant la taurine et d’autres nutriments essentiels à partir de sources animales. Les petits fabricants, eux, sont plus limités sur ce plan. Le procédé est extrêmement technique et le résultat n’est pas forcément au rendez-vous. Ce qu’elle suggère, c’est de trouver des petits compromis, par exemple en essayant de tolérer la présence d’huile de poisson dans les produits destinés aux chiens allergiques.

Elle s’appuie, par ailleurs, sur des publications scientifiques qui démontrent que le risque de carence alimentaire est élevé avec l’alimentation végane pour animaux de compagnie.

Les insectes comme sources alternatives de protéines, les compléments alimentaires et le manque de transparence des étiquettes sont quelques-uns des autres aspects sur lesquels Charlotte Devaux s’est exprimée de manière détaillée et extrêmement pédagogique lors de ce numéro fort intéressant de La Touche Animale.

