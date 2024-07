Avec « FamilyVet » de Solly Azar, assurez les frais de santé de toute votre famille, notamment de votre chat et de votre chien

Au fil du temps, le statut de nos amis les animaux a considérablement évolué. De plus en plus de Français considèrent leur petit compagnon comme un véritable membre à part entière du foyer. À ce titre, il mérite de recevoir les meilleurs soins possibles. Mais avec l’augmentation des honoraires des vétérinaires, il peut être difficile de gérer le budget santé de son animal de compagnie. Solly Azar, assureur du quotidien pour tous, propose une solution au poil : une assurance pour assurer les frais de santé de toute la famille, y compris des chiens et des chats.