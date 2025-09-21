« Faire cohabiter la peine et la joie », cette propriétaire rencontre le frère de son défunt chien durant son deuil et apprend à voir la vie autrement (vidéo)

Lori Watson a traversé un épisode très douloureux il y a 2 ans maintenant. Elle a soudainement perdu son chien adoré, Scout, dont elle était très proche. Récemment, elle a eu l’occasion d’ouvrir son cœur à un autre canidé : le frère de Scout. Un geste sur le trajet de retour du refuge lui a permis de comprendre à quel point nos animaux sont des soutiens émotionnels.

Le premier geste de Ringo, le frère de Scout, aura été de poser délicatement sa tête sur l’épaule de la sa maîtresse qui était alors au volant. Ce geste n’était pas anodin pour Lori, qui a tout de suite été renvoyée 2 ans en arrière. Son défunt chien avait exactement cette même habitude, ce qui a bouleversé la jeune femme aussi bien que les internautes.

Un destin plein de surprise

Le destin a en effet été plein de surprise pour Lori qui a perdu son chien Scout brutalement il y a 2 ans. Elle expliquait à People avoir tout vécu avec lui, y compris sa grossesse, un temps fort de sa vie. Elle racontait : « Il était toujours sur mon ventre quand j’étais enceinte, et ne laissait aucun étranger s’approcher de moi ».

Au moment du décès de son compagnon canin, Lori a été plongée dans une grande tristesse, ne pensant jamais se relever de cette épreuve.

Un lien créé instantanément

Lori et son compagnon s’étaient jurés de ne pas adopter un autre Pointer Anglais, chien de la race de Scout. Leurs certitudes ont été bousculées lorsqu’ils ont croisé le profil de Ringo sur le site d’un refuge de leur région. Ringo était le portrait craché de Scout pour la simple raison qu’il était son frère. Après un échec d’adoption, il était de retour au refuge. Lori ne pouvait pas laisser un tel événement se dérouler sous ses yeux, c’est ainsi qu’elle a pris la décision de l’adopter. Elle et son conjoint ont rapidement reconnu le lien particulier qui les unissait.

« Il a pris sa place tout naturellement dans sa maison »

Le geste tendre adressé à Lori dans la voiture en dit long sur l’attachement de Ringo envers ses maîtres. Plus tard, Lori a expliqué que pour elle la peine pouvait cohabiter avec la joie. Ringo l’aide à surmonter son deuil en lui rappelant Scout, tout en étant à la fois très différent. Elle expliquait : « Scout était un tourbillon d’énergie, Ringo est plus tranquille et reste souvent à mes côtés ». C’est une aide mutuelle que s’apportent Ringo et cette famille, qui honorent collectivement la mémoire de Scout.

