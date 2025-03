Face à une vague d’abandons, un refuge sauve 7 chiots livrés à eux-mêmes sous la neige et fait part de sa colère

Au lendemain d’une immense tempête s’étant abattue sur la ville d’Ottawa (Canada), la Ottawa Humane Society (OHS) a été sollicitée pour assurer le sauvetage de 7 chiots se trouvant seuls dans l’espace public. Si dans ce cas ils ont pu être pris en charge, ce n’est pas toujours possible, en particulier lorsque les abandons sont volontaires.

@ottawahumane / Instagram

« Les chiots sont en bonne santé »

Stephen Smith rassurait les lecteurs d’Ottawa Citizen en affirmant : « Les chiots sont en bonne santé compte tenu des conditions climatiques dans lesquelles ils ont été laissés dehors ». Par chance, les chiots qui ont été retrouvés en 2 temps, les uns se trouvant dans un parc et les autres devant le bâtiment d’un concessionnaire automobile, étaient en bonne santé. Ils sont dû faire face à une hypothermie, mais ont repris leurs esprits en quelques heures, parfaitement accompagnés par une équipe de soignants et l’association.

@ottawahumane / Instagram

« Ils ne voient pas d’autres options pour leurs animaux »

Stephen Smith regrette que le rôle de l’OHS ne soit pas entièrement compris. Dans le cas des 7 chiots encore une fois, il s’agit sans doute d’un abandon, qui aurait pu être évité si les propriétaires avaient envisagé d’autres options, comme les confier au refuge.

Pour Monsieur Smith, il ne faudrait jamais douter de l’ouverture d’esprit des refuges qui ne sont pas là pour juger, mais pour éviter les situations dramatiques qui mettent les animaux en danger. Il expliquait avec beaucoup de compréhension, en parlant des propriétaires : « Ils ne sont peut-être plus en mesure de s’en occuper. Il se peut qu’il y ait une portée inattendue à laquelle ils ne sont pas préparés. Il se peut que quelque chose ait changé dans leur mode de vie et qu’ils ne soient plus en mesure de s’occuper de leur animal ».

A lire aussi : Le cœur brisé par la réaction de son chien au moment de son départ, une jeune femme décide d’annuler son vol (vidéo)

Des chiffres en hausse, malgré de nombreux dispositifs

Dans ce secteur d’Ottawa, plusieurs dispositifs sont à l’œuvre pour le bien-être animal et pour lutter contre l’abandon. Le refuge met à disposition gratuitement des denrées alimentaires pour les animaux et propose aussi des soins vétérinaires gratuits pour éviter les défauts de soins. La stérilisation est aussi possible sur demande.

Malgré ces opérations menées d’une main de maître par de nombreux bénévoles, les chiffres révèlent une hausse des abandons en ce début d’année.

En partageant les récits de leurs sauvetages, les refuges entendent toucher le grand public et ainsi inverser la tendance.