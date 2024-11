2 chiots abandonnés en pleine tempête rêvent de prendre un nouveau départ dans une famille aimante

Au cours du mois d’octobre, 2 jeunes chiens ont été abandonnés à côté de la SPCA de Galway pendant la tempête Ashley qui a balayé l’Irlande. Leur âge ? Environ 10 semaines seulement. Les pauvres boules de poils étaient très maigres, trempées, couvertes de puces et terrifiées, rapporte The Irish Independent.

« Au milieu de la tempête Ashley qui ravageait notre sanctuaire, notre personnel est sorti lors de son déjeuner et a découvert un spectacle déchirant : quelqu'un avait abandonné ces 2 chiots sans défense par-dessus notre mur d'entrée, les laissant dans la tempête sur notre terrain ouvert », expliquent les membres de l’organisation.

Grâce à des caméras de vidéosurveillance, le personnel de l’établissement a pu identifier la personne les ayant abandonnés.

« Nous travaillons maintenant avec les autorités compétentes, écrit-il sur sa page Facebook, nous ne laisserons pas cet individu s’en sortir (maintenant connu de nous) et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec ceux qui peuvent engager des poursuites. »

« Soyez responsables »

Nommés Tweedledum et Tweedledee, les 2 rescapés « se portent incroyablement bien ». Ils profitent des témoignages d’affection et des soins de leurs sauveurs.

Ces derniers recherchent actuellement une famille d’accueil pouvant les prendre en charge. « Notre structure est surpeuplée, beaucoup d’autres chiens attendent leur place dans le chenil », confie l’équipe.

Désormais entre de bonnes mains, Tweedledum et Tweedledee peuvent enterrer à tout jamais leurs mauvais souvenirs. Grâce aux membres de la SPCA, ils découvrent ce que signifie « être aimé » et savent qu’un avenir meilleur les attend.

« Il n’y a jamais de raison assez bonne pour abandonner cruellement votre chien et le laisser en grand danger, conclut l’organisation, soyez responsables, soyez gentils et surtout ayez du respect, avant tout pour votre animal, son bien-être, sa santé, son mental, mais aussi pour nous, les gens qui travaillent 24 heures sur 24, 365 jours par an pour aider autant d’animaux que possible. »

