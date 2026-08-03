Face à l’essor du voyage avec les animaux, les villes européennes deviennent de plus en plus pet-friendly

Voyager avec son compagnon à 4 pattes n’est plus une contrainte, mais une tendance qui transforme peu à peu les destinations européennes. Du Sud de la France aux grandes capitales scandinaves, de nombreux lieux rivalisent désormais d’initiatives pour offrir aux chiens et à leurs humains des séjours toujours plus adaptés.

Selon un sondage Ipsos publié en 2024, près de 7 Français sur 10 (69 %) considèrent leur animal de compagnie comme un membre à part entière de leur famille, tandis que plus d'un tiers (36 %) le voient même comme leur enfant. A ce titre, il est impensable pour la plupart d'entre eux de partir en vacances sans leur chien ou leur chat. Cette tendance est d'ailleurs observée un peu partout en Europe ; elle est même très marquée dans certains pays, notamment en Scandinavie.

Voyager avec son animal devient une nouvelle habitude des Français et des Européens

Cette évolution n'échappe pas aux acteurs du secteur touristique européen. Ainsi, de plus en plus de villes du Vieux Continent s'adaptent et proposent des services pet-friendly. Certaines en font même un véritable argument d'attractivité.

L'expression « pet-friendly », justement, fait désormais partie des filtres les plus utilisés sur la plateforme Booking.com. Par ailleurs, 37% des propriétaires canins déclarent ne choisir que des destinations adaptées aux chiens, d'après Agria , compagnie spécialisée dans l'assurance santé des animaux de compagnie.

Les destinations européennes multiplient les initiatives pet-friendly

En France, la Côte d'Azur et les destinations en montagne sont très prisées des propriétaires d'animaux, où ceux-ci sont accueillis à bras ouverts dans un nombre croissant d'endroits. Avec plus de 10 000 hébergements acceptant les animaux, la Provence-Alpes-Côte d’Azur est en tête du classement des régions les plus dog-friendly d'après le Baromètre 2026 du voyage avec chien publié par DodoDog. A l'échelle nationale, celui-ci indique que plus de 63 000 hébergements acceptent les chiens. La région PACA est talonnée par l'Auvergne-Rhône-Alpes, où plus de 9 000 hébergements sont accessibles aux loulous.

Aux Pays-Bas, en particulier à Amsterdam, les animaux ont accès à de nombreux transports publics. Ils sont également autorisés dans bon nombre de cafés et de commerces. Les hôtels et houseboats acceptant les compagnons à fourrure et proposant différentes prestations adaptées (dog-sitting, couchages…) y sont légion.

En Italie, de plus en plus de plages privées, telles que la célèbre Bau Beach près de Rome, sont ouvertes aux chiens, qui peuvent y profiter de douches, de zones ombragées, de distributeurs d'eau et d'aires de jeux.

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De l'autre côté de l'Adriatique, en Croatie, on recense aussi des destinations pet-friendly en bord de mer. Split, Dubrovnik ou encore l’île de Krk en font partie. Au programme : des excursions en bateau vers les îles, des balades sur les sentiers côtiers, la découverte de villages portuaires à pied et des traversées en ferry facilitées pour les voyageurs accompagnés de leur chien.

A Stockholm, l’accueil des animaux est une véritable évidence. Les chiens sont les bienvenus dans de nombreux cafés, boutiques et hôtels, mais aussi parfois dans certains bureaux et centres commerciaux de la capitale suédoise. La ville dispose également de nombreux espaces verts où ils peuvent se promener librement, comme Djurgarden ou Hagaparken. Les ferries reliant les îles de l’archipel acceptent, eux aussi, les chiens, offrant une façon simple et agréable d’explorer Stockholm et ses environs avec son ami à 4 pattes.

Des services qui évoluent pour accompagner les nouvelles attentes des propriétaires

Ainsi, alors que le voyage avec un animal de compagnie s’impose progressivement comme une nouvelle norme, les services dédiés aux propriétaires évoluent eux aussi pour répondre à ces attentes grandissantes. Parmi les acteurs qui accompagnent cette transformation figure Agria Assurance pour Animaux. Présente en France avec des assurances pour chiens et pour chats modulables selon la race, les besoins de l’animal et le budget de chaque propriétaire, Agria accompagne les familles dans toutes les étapes de la vie de leur compagnon, afin de leur permettre de profiter pleinement de ces nouvelles formes de mobilité, en vacances comme au quotidien.