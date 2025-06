Face à 50 millions d’emballages jetés, la start-up française Animo Impact transforme les déchets de croquettes en objets utiles pour les animaux

Des millions d’emballages de croquettes et de pâtées finissent tous les ans à la poubelle sans être recyclés. Face à ce constat alarmant, une initiative française voit grand et propose enfin une solution concrète. Avec Animo Impact, recycler les emballages petfood devient un geste simple, utile et solidaire.

Chaque année, ce sont plus de 10 000 tonnes d’emballages d’aliments pour nos animaux de compagnie qui finissent incinérées ou enfouies. Une solution innovante made in France entend bien changer les choses. Animo Impact lance, en effet, la première filière de recyclage dédiée aux emballages petfood. Une démarche éco-responsable à laquelle elle invite les propriétaires à participer.

50 millions d’emballages petfood jetés chaque année sans être recyclés

Nos compagnons canins et félins sont choyés, nourris et adorés, mais il convient d’admettre que leurs croquettes et pâtées laissent derrière elles une montagne de plastique. En France, plus d’un foyer sur 2 comprend au moins un chien ou un chat. Résultat : plus de 50 millions d’emballages alimentaires sont jetés chaque année, sans être recyclés. Pourtant déposées dans la poubelle jaune, ces matières trop complexes sont aujourd’hui encore difficiles à traiter par les circuits classiques.

Face à ce constat alarmant, une initiative française a vu le jour en 2024. Il s’agit d’Animo Impact, première filière nationale de recyclage de l’emballage petfood. L’objectif de cette dernière est d’offrir une seconde vie à ces déchets liés à l’alimentation de nos amis à fourrure, tout en limitant l’impact carbone de la démarche.

« J’ai imaginé la filière Animo Impact pour permettre à tous les propriétaires d’animaux domestiques d’agir pour réduire la pollution plastique de leurs emballages », explique Olivier Rasse, fondateur et CEO d’Animo Impact.

Une collecte simple et des produits utiles à la clé

La grande force d’Animo Impact réside dans un système de collecte innovant : plus de 2 000 cliniques vétérinaires à travers la France sont devenues des points de dépôt. Vous y déposez vos sacs vides (peu importe la marque ou le lieu d’achat), et le tour est joué !

Une fois collectés, les emballages sont envoyés à l’usine située à Marsillargues près de Montpellier (Hérault), où ils sont transformés en matière première recyclée. Cette matière sert ensuite à fabriquer des accessoires utiles pour les animaux : bacs à litière, gamelles, caisses de transport… Une partie de ces produits est même redistribuée à des refuges.

Pensée pour être à la fois écologique et solidaire, la filière s’inscrit dans la stratégie nationale Réduction – Réemploi – Recyclage mise en place par le Ministère de la Transition Ecologique en 2022 et dont elle est le 3e R (recyclage), ainsi que dans la démarche RSE de la FACCO (Fédération des fabricants d’aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers).

Avec Animo Impact, recycler les emballages de croquettes devient non seulement possible, mais aussi simple et engagé. Une petite action pour vous, un grand pas pour la planète… Et pour nos compagnons à 4 pattes.

Plus d'infos sur animo-impact.com.