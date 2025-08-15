Eva Mendes dévoile les réactions opposées de ses 2 chiens adoptés lorsque les caméras s’invitent dans leur quotidien

Eva Mendes partage régulièrement des instants de vie avec ses chiens adoptés. Récemment, une série de photos a amusé ses fans en dévoilant les réactions opposées de ses 2 compagnons à fourrure.

Eva Mendes n’est pas seulement une star du grand écran. L’actrice américano-cubaine est aussi une grande amoureuse des animaux, et sa famille compte d’ailleurs 2 chiens issus de refuges. L’un répond au nom de Lucho et l’autre s’appelle Magic.



Elle et son mari Ryan Gosling avaient adopté Magic, un croisé Caniche, en novembre 2024 auprès de l’association California Doodle Rescue.

Lucho, lui, est plus ancien dans la maisonnée, puisque le couple avait adopté ce Dobermann tendre et discret en 2019 dans l’un des refuges du Friends for Life Rescue Network.

Dans la foulée de son adoption, la comédienne et chanteuse de 51 ans écrivait, sur son compte Instagram, un message illustrant son engagement pour cette cause lui tenant à coeur : “Il y a tellement de petits bouts de chou qui ont besoin d'un foyer. Si vous ne pouvez pas adopter, mais que vous aimez les animaux, vous pouvez faire un don à cette association. Tous les dons sont déductibles des impôts. Votre don permet de garder les animaux hors de la rue et hors des refuges pratiquant l’euthanasie.“

2 réactions diamétralement opposées

Ses 2 chiens ont bon nombre de points communs, mais lorsque les caméras s’en mêlent, leurs attitudes sont totalement différentes. Alors que Lucho donne l’impression de détester le fait de se retrouver face à l’objectif, son congénère, lui, n’hésite pas à prendre la pose aux côtés de sa maîtresse lorsque l’occasion se présente.

C’est précisément de ce contraste que l’on peut se rendre compte en découvrant une série de photos partagée récemment par Eva Mendes, toujours sur Instagram. En voici quelques-unes, relayées par Parade Pets :

Elle nous offre ainsi un aperçu touchant de son quotidien avec ses compagnons à 4 pattes. En adoptant plutôt qu’en achetant, et en utilisant sa notoriété pour encourager les bonnes actions, elle rappelle que chaque geste compte pour offrir une seconde chance à ces animaux en quête d’un foyer.