Cet été, protégez votre fidèle compagnon avec Pety, la mutuelle amie des chats et des chiens

Pour rappel, nos amis canins et félins vivent en moyenne une dizaine d’années. Bien que vous rêviez certainement d’une vie ressemblant à un long fleuve tranquille pour votre protégé, elle est souvent ponctuée de petits tracas et autres imprévus. Le vétérinaire devient alors votre meilleur allié pour combattre les vilains microbes ayant pris en grippe son organisme ou lui apporter des soins de qualité en cas d’accident, par exemple.

Comme vous le savez, les dépenses vétérinaires peuvent rapidement chiffrer et donner des sueurs froides. Bilan sanguin, consultation d’urgence, opération chirurgicale, hospitalisation, radiographie… En règle générale, ces divers actes atteignent des prix exorbitants (une centaine, voire plus de 1 000 € !). Le progrès technique, les équipements de pointe de plus en plus onéreux et les formations davantage poussées expliquent en grande partie ces tarifs.

Ainsi, pour protéger votre précieux trésor sur pattes et préserver son bien-être, la mutuelle Pety propose des offres de remboursement adaptées à vos besoins. Quelle que soit la race de votre chat ou chien, il peut bénéficier d’une couverture santé dès l’âge de 2 mois (à condition d’être identifié). Zoomons sur Pety SOS et Pety Protect.

Pety SOS, une formule qui couvre les coups durs et les imprévus

Intoxication, torsion de l’estomac, AVC, piqûre ou autre accident surgissant sans crier gare vous oblige à consulter un vétérinaire « illico presto » ? En cas de situation d’urgence vitale, Pety SOS vous rembourse tous les frais liés à cette dernière, de la prise en charge de votre boule de poils jusqu’à la sortie de la clinique : visite, soins, analyses de laboratoire, examens radiologiques et de radiothérapie... La liste est longue !

Offre différente de celles s’imposant actuellement sur le marché, elle fonctionne comme un fonds d’urgence qui se débloque, si un « pépin » de santé se présente. La question concernant le montant de cette prestation vous brûle les lèvres ? Pety SOS propose 3 prix fixes à vie :

9 € par mois, pour un plafond de 1 000 € / an.

12 € par mois, pour un plafond de 2 000 € / an.

15 € par mois, pour un plafond de 3 000 € / an.

Information en plus et non des moindres : Pety SOS propose un contrat spécialement conçu pour les chats et les chiens âgés de 2 à 12 ans, sans prise en compte des antécédents de l'animal, de sa race ou de son âge. Quelle que soit la situation, lorsque votre compagnon a besoin d'aide, Pety est là pour lui tenir la patte ! De plus, avec Pety SOS, vous bénéficiez d'un prix fixe à vie, vous assurant une tranquillité d'esprit sans surprises.

Pety Protect, une assurance santé animale pour le quotidien

Que vous soyez confronté à des frais médicaux, chirurgicaux ou de diagnostic, vous profitez d’une couverture globale avec Pety Protect. Les imprévus, les urgences vitales et les petits tracas du quotidien ne vous tourmenteront plus !

Cette assurance santé pour animaux de compagnie rembourse les dépenses vétérinaires jusqu’à 2 400 € par an. En outre, le forfait bien-être inclus dans cette formule (200 € par an) vous permet de chouchouter votre compagnon à quatre pattes comme il le mérite avec un vermifuge, des médicaments homéopathiques ou phytothérapeutiques, un détartrage, des séances d’ostéopathie, etc.

Pour information, les contrats Pety Protect peuvent être souscrits pour les chiens jusqu’à 8 ans et pour les chats jusqu’à 10 ans. À noter que la protection sera effective :

À partir de 2 jours en cas d’accident ;

de 45 jours s’il s’agit d’une maladie ;

de 180 jours en ce qui concerne la chirurgie.

Les excellentes nouvelles ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Que vous optiez pour Pety SOS ou Pety Protect, le remboursement est réalisé sous 48 heures. Quid de la franchise, des frais de gestion et de dossier ? 0 € !

Enfin, vous bénéficiez d’un service de télé assistance vétérinaire en tant que souscripteur. Besoin d’un conseil de pro ? Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions gratuitement à un praticien en ligne.

Plus d’infos sur pety.fr.