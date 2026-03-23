« Et si ce n’était pas “juste la vieillesse” ? », Agria donne des recommandations pour mieux détecter le déclin cognitif chez les animaux âgés

Et si les petits changements de comportement de votre animal n’étaient pas simplement liés à l’âge ? Désorientation, troubles du sommeil, attitude inhabituelle… Avec l’allongement de la durée de vie des chiens et des chats, le déclin cognitif — parfois comparé à une forme d’Alzheimer chez l’animal — reste encore largement sous-estimé. Agria, spécialiste de l’assurance santé animale, souhaite aujourd’hui alerter sur l’importance de mieux reconnaître ces signes pour mieux accompagner nos compagnons qui vieillissent.

Ces dernières années, l’espérance de vie de nos animaux de compagnie a considérablement augmenté. En France, celle des chats est ainsi passée de 9,6 ans en moyenne en 2003 à 13,1 ans en 2022, et celle des chiens a également progressé d’environ un an*.

Mais si nos petits compagnons vivent de plus en plus longtemps, leur cerveau vieillit aussi. Cette plus grande longévité s’accompagne donc naturellement de troubles liés à l’âge, dont le Syndrome de Dysfonction Cognitive (SDC), parfois comparé à une forme d’Alzheimer chez l’humain. Aujourd’hui, ce syndrome concernerait entre 14 % et 35 % des chiens de 8 ans et plus**. Un phénomène encore trop souvent méconnu, sur lequel Agria, pionnier et spécialiste de l’assurance pour animaux, souhaite attirer l’attention pour mieux accompagner nos boules dans l’automne de leur vie.

Des signes discrets, souvent pris pour de la « simple vieillesse »

Les signes du Syndrome de Dysfonction Cognitive passent souvent inaperçus, car ils sont facilement attribués à l’âge de l’animal. « Et si ce n’était pas “juste la vieillesse” ? », interroge Agria dans un récent communiqué.

Ce trouble, qui s’installe progressivement, peut pourtant être identifié, même si ses « signes [sont] parfois difficiles à interpréter, notamment chez le chat qui ne développe pas les mêmes interactions sociales que le chien dans ses relations aux humains. », prévient l’assureur.

Anxiété, irritabilité, isolement ou perte de repères peuvent alors apparaître, donnant le sentiment que votre compagnon s’éloigne peu à peu. Parmi les signaux d’alerte les plus fréquents à surveiller : la désorientation dans des lieux familiers, les troubles du sommeil, la malpropreté inhabituelle, l’anxiété ou l’agitation nouvelles, et des changements dans les interactions sociales.

Ces symptômes, encore trop souvent considérés comme « normaux » chez un animal âgé, ne doivent pas être pris à la légère, au risque de retarder le diagnostic et compliquer la prise en charge.

Mieux détecter la maladie pour mieux accompagner nos boules de poils

Dès les premiers changements de comportement, il est essentiel de consulter un vétérinaire. Si le Syndrome de Dysfonction Cognitive n’a pas de « guérison » complète, une prise en charge adaptée peut néanmoins faire une grande différence : elle permet de ralentir l’évolution de la maladie, de réduire l’anxiété de l’animal, de préserver ses repères au quotidien et d’accompagner les familles dans cette nouvelle étape de vie. Une détection précoce est donc la clé pour améliorer la qualité de vie de nos petits compagnons âgés.

Un véritable enjeu de société

Saviez-vous qu’en France, on comptait près de 10 millions de chiens et 16,6 millions de chats, et que plus de 6 familles sur 10 possédaient un animal de compagnie*** ? Dans ce contexte, les troubles cognitifs liés à l’âge pourraient toucher des centaines de milliers d’animaux et représentent donc un réel enjeu.

Face à cette réalité, les propriétaires se montrent d’ailleurs de plus en plus attentifs à la santé et à la longévité de leurs compagnons. Selon une enquête Agria de décembre 2025****, ils privilégient en priorité une alimentation adaptée, un suivi vétérinaire régulier et des gestes de prévention santé. Si ces bonnes pratiques permettent à nos compagnons à 4 pattes de vivre plus longtemps, un nouveau défi se présente toutefois : savoir repérer et accompagner le vieillissement cognitif, pour qu’ils vivent mieux cette période de leur vie.

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Pour cela, une assurance santé animale comme celle proposée par Agria peut aider à offrir à votre boule de poils les soins adaptés dont il a besoin, sans que le coût ne soit un frein. En facilitant une prise en charge précoce et complète, elle contribue ainsi à améliorer son confort et sa qualité de vie, quel que soit son âge.

* Etude de la filière animale menée par FACCO / Kantar ; ** Étude universitaire (CNRS / DUMAS) ; *** ICAD – Baromètre 2024 Odoxa -Facco ; ****Etude Agria auprès 406 propriétaires de chiens et 406 propriétaires de chats.