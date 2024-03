Esthima, spécialiste du funéraire animalier, livre des conseils précieux pour vous préparer au deuil de votre animal de compagnie

Le temps est insaisissable, indomptable et implacable, même avec nos petits compagnons à 4 pattes. Lorsqu’ils s’en vont, ces amis tranquilles, ils laissent dans leur sillage un chapelet de souvenirs et un parfum d’absence. L’heure des adieux est souvent une étape difficile pour les propriétaires de chats, de chiens ou de NAC (nouveaux animaux de compagnie), qu’ils considèrent pour la plupart comme des membres de la famille. Existe-t-il des solutions afin de se préparer à leur départ pour le grand voyage sans retour, et à l’arrivée du deuil ? Découvrez les réponses d’Esthima, n°1 du funéraire animalier en France.