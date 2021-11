Epuisé, sale et déshydraté, ce chaton retrouvé dans un mur trouve la force de s'accrocher à la vie

Lorsque Jojo a été recueillie par une bénévole de Wrenn Rescues (Los Angeles, États-Unis), elle venait de traverser une épreuve terrible. Le chaton est resté enfermé dans un mur pendant 2 jours.

Épuisée, déshydratée et sale : voilà dans quel état était la petite Jojo. Enfermée pendant 48 heures à l'intérieur d'un mur, la boule de poils chétive n'aurait certainement pas survécu si un bon Samaritain ne l'avait pas découverte et remise entre les mains bienveillantes d'Erin, une bénévole de Wrenn Rescues. Au cours des premiers jours suivant son arrivée, le jeune félin a dû être nourri via une sonde, dévoile Lovemeow.

© Catastical Meows

Bien qu'elle soit frêle, Jojo a fait montre d'une grande détermination. « Elle a repris du poids et mange comme une championne », a confié sa bienfaitrice. « Elle a pris ses repas toute seule, après un petit coup de pouce. » Dès qu'il s'est ragaillardi, le chaton a commencé à faire d'importants progrès.

© Catastical Meows

Le chaton avait besoin de compagnie

Jojo était déterminée à ne plus jamais être seule, après avoir passé 2 jours enfermée dans un mur. Erin a offert une peluche à son adorable protégée, afin qu'elle puisse trouver un peu de réconfort.

© Catastical Meows

Une fois prête, Jojo a été présentée à d'autres congénères, qui ont eux aussi traversé des épreuves difficiles. Lors de leur première rencontre, les félins plus âgés ont immédiatement pris la nouvelle venue sous leur aile. Cette dernière a adoré passer du temps avec son peuple de poilus.

© Catastical Meows

Une nouvelle famille aimante

2 mois après son sauvetage, Jojo a reçu le plus beau des cadeaux : une nouvelle famille. La jeune chatte passe désormais ses journées aux côtés de parents attentionnés et d'un frère félin bienveillant. « Nous sommes plus que ravis d'avoir fait partie de sa vie », a déclaré Erin.

© Catastical Meows

Jojo a obtenu ce dont elle a toujours rêvé. Aujourd'hui, elle sait qu'elle ne se sentira plus jamais seule.

© Catastical Meows