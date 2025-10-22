Entretien : Virbac lance une solution nutritionnelle révolutionnaire pour les chats concernés par la maladie rénale chronique

Virbac est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire français dédié à la santé animale. Fort de son expertise et de son engagement envers les professionnels vétérinaires et les propriétaires d'animaux, Virbac développe, fabrique et distribue une large gamme de produits et services pour répondre aux besoins de santé des animaux de compagnie et d'élevage. La gamme Veterinary HPM® pour les chiens et les chats témoigne de cette expertise, offrant une nutrition de haute qualité, basée sur la science et formulée par des vétérinaires nutritionnistes. Virbac marque un tournant historique en Europe avec le lancement d'une solution nutritionnelle révolutionnaire pour les chats atteints de la maladie rénale chronique, une affection fréquente et mortelle chez ces animaux. Le D r Nafissa Tabbi, responsable vétérinaire, répond à nos questions.

Tout au long de leur vie, nos animaux de compagnie peuvent rencontrer des soucis de santé plus ou moins sérieux. Chez les chats par exemple, la maladie rénale chronique (MRC) est fréquemment observée. Quelle est cette maladie et comment se manifeste-t-elle ?

C’est une affection qui peut toucher jusqu'à 60 % des chats de plus 10 ans et est la première cause de mortalité des chats dès l’âge de 5 ans. Plusieurs facteurs peuvent en être à l’origine, comme des prédispositions génétiques liées à la race ou des calculs urinaires à répétition par exemple. Elle se traduit par une diminution de la capacité des reins à filtrer le sang, ce qui aura un impact sur la qualité de vie du chat (augmentation de prise de boisson, amaigrissement, vomissements, déshydratation, baisse d’appétit…).

En quoi l’alimentation joue-t-elle un rôle clé dans la prise en charge de la MRC chez les chats ? Certains nutriments ont-ils un impact spécifique sur leur santé rénale ?

Le pilier fondamental de la prise en charge de la maladie rénale chronique est la nutrition. Selon les experts, c'est un facteur primordial pour prolonger et améliorer la qualité de vie du chat. Les facteurs clés sont une diminution du taux de protéines sans trop les restreindre, en s'assurant de leur qualité, une diminution du taux de phosphore, qui est l'élément le plus délétère pour les reins, ainsi que la supplémentation en oméga 3, car c’est une maladie inflammatoire. De plus, l’aliment doit être riche en énergie et d'une haute appétence.

Quelle est l'innovation proposée par Virbac pour soutenir les chats concernés par la maladie rénale chronique ?

Cette innovation est l’alliance d’un aliment diététique complet pour soutenir la fonction rénale, formulé selon les critères décrits plus haut et d’un médicament souvent prescrit par le vétérinaire lors de maladie rénale chronique (si le chat présente de la protéinurie).

En quoi la nouvelle solution de Virbac pour les chats concernés par la MRC se distingue-t-elle des produits déjà présents sur le marché ?

C’est la seule et première solution qui combine un aliment adapté à la MRC et un médicament utilisé pour prendre en charge un désordre lié à une pathologie. Ceci a été possible grâce à la double expertise de Virbac, pharmaceutique et en nutrition.

Quels sont les bénéfices observés chez les chats qui suivent cette alimentation, en termes de qualité de vie et d’évolution de la maladie ?

Grâce à une alimentation adaptée et à un traitement qui prend en charge un désordre lié à cette pathologie, le chat peut avoir une meilleure qualité de vie et vivre plus longtemps, car bien que la maladie soit irréversible, elle peut être ralentie.

Comment se procurer ces croquettes ?

Le propriétaire d’un chat atteint d’une MRC doit consulter un vétérinaire qui effectuera un examen clinique et des examens complémentaires afin de poser le diagnostic et adapter la prise en charge. Il est seul habilité à prescrire cette solution Virbac.

En effet, ces croquettes sont soumises à prescription, seul le vétérinaire peut les délivrer et décider si oui ou non le chat en a besoin.

Pour terminer, quels conseils souhaitez-vous donner aux propriétaires pour soutenir la santé rénale de leur chat au quotidien ?

Le chat de manière générale est un petit buveur. Il est important de stimuler sa prise de boisson pour soutenir la fonction rénale grâce à des fontaines à eau, mais aussi à une alimentation humide qui peut être associée à des croquettes. Il faut s’assurer également que son alimentation soit de bonne qualité, notamment en protéines, un macronutriment crucial chez le chat, carnivore strict.