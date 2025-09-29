Virbac redéfinit la prise en charge de la maladie rénale chronique chez le chat en dévoilant une solution nutritionnelle inédite

Le laboratoire Virbac signe une avancée majeure dans la prise en charge des maladies chroniques félines. A l’occasion de sa récente conférence de presse, l’entreprise française a dévoilé une solution nutritionnelle inédite pour les chats atteints de maladie rénale chronique.

Le 4 septembre 2025 à Paris s’est tenue la conférence de presse de Virbac, acteur majeur de la santé animale, connu pour ses solutions innovantes au service des animaux de compagnie et d’élevage, notamment sur le plan de la nutrition. Woopets était présente à l’événement, à l’occasion duquel le laboratoire français a présenté sa grande nouveauté : le lancement d'une solution nutritionnelle révolutionnaire pour chats atteints de maladie rénale chronique, rendue possible par une nouvelle catégorie réglementaire d'aliments pour les animaux de compagnie en Europe. Disons-le d’emblée, il s’agit d’une réelle avancée en nutrition vétérinaire, fondée sur une double expertise : pharmaceutique et nutritionnelle.

© Conférence de presse Virbac - 4 septembre 2025

La maladie rénale chronique : une affection mortelle et silencieuse

La solution innovante développée par Virbac a pour objectif d’améliorer la prise en charge d’une affection à la fois courante et dévastatrice chez nos amis à vibrisses : la maladie rénale chronique (MRC). Elle touche, en effet, 6 chats séniors (plus de 10 ans) sur 10 et constitue la première cause de mortalité chez les félins âgés de 5 ans ou plus. Face à cette réalité, Virbac propose une solution qui place la nutrition au cœur de la prise en charge, en misant sur une formulation hautement technique, conçue pour répondre aux besoins spécifiques des animaux souffrant de la maladie.

Virbac : Des décennies d’expertise en nutrition et santé animales

Fort de plus de 35 ans d'expertise en nutrition animale et près de 60 ans en santé vétérinaire, Virbac ainsi pu développer cette solution qui s’inscrit dans la gamme VETERINARY HPM®, élaborée dans le but d’offrir une approche complète et personnalisée de l’alimentation thérapeutique.

Le développement de cette nouvelle génération de produits répond à une logique d’intégration du volet nutritionnel à la prise en charge médicale des pathologies chroniques telles que la MRC.

L’alimentation désormais au coeur de la prise en charge de la maladie rénale chronique

La nouvelle solution Virbac vient renforcer la gamme vétérinaire de nutrition VETERINARY HPM® au service de la santé de l’animal. Ladite gamme propose des croquettes 100% fabriquées en France, riches en protéines de haute qualité, avec une appétence et une digestibilité élevées. Elles ont été formulées par une équipe R&D dédiée, dont des vétérinaires experts en nutrition.

VETERINARY HPM® est disponible sous différentes déclinaisons, répondant chacune aux besoins d’un profil spécifique de chat et de chien (âge, stérilisé ou pas...). C’est au sein de cette gamme diététique complète que s’inscrit désormais la nouvelle solution dédiée à la maladie rénale chronique.

La solution innovante intègre des composants spécifiques :

Protéines de haute qualité, en quantité limitée mais pas restreinte.

Teneur en phosphore réduite.

Ajout de chélateurs, d’oméga 3, et d’ingrédients hautement digestibles.

Cette formulation vise à prévenir l’évolution de la maladie rénale chronique, prolonger la vie de l’animal et améliorer son confort. Elle a également été pensée pour assurer une densité énergétique élevée, afin de limiter la perte de poids, et une appétence optimale, essentielle pour garantir une bonne observance chez les chats malades.

À l'occasion de cette conférence de presse, Virbac rappelle que ses formules VETERINARY HPM® reposent sur une très haute teneur en protéines animales (86 à 100 %), associée à une digestibilité mesurée in vivo entre 84 et 89 %, validées par plus de 40 études scientifiques.

Ces produits peuvent désormais répondre à des besoins très ciblés, autrefois réservés à la sphère purement pharmaceutique. Plus que jamais, la santé et le bien-être de nos compagnons à fourrure passent par le contenu de leur gamelle.