Entretien avec le journaliste Gérald Ariano : « La cause animale consiste à défendre bec et ongles le bien-être des animaux »

Vous l’avez peut-être déjà aperçu sur votre écran. Gérald Ariano est journaliste, présentateur télé et auteur. Il anime les émissions « Bougez vert » et « Une vie de bêtes » sur Ushuaïa TV (groupe TF1). Dans cette dernière, il met en avant les professionnels du secteur animalier. Grand amoureux des chats, des chiens et autres cœurs sur pattes avec lesquels nous partageons la petite planète bleue, il a publié le livre « Notre vie avec eux ». Ce guide, truffé d’informations au poil et de témoignages fascinants, vous invite à découvrir, mais aussi à mieux comprendre, la notion de « bien-être animal ». Après une lecture félinement intéressante, la rédaction de Woopets est partie à sa rencontre…

Comment l'idée d'écrire le livre « Notre vie avec eux » est-elle née ?

Tout est parti de mon émission sur Ushuaïa TV. Je présente « Une vie de bêtes » depuis quelques années, dans laquelle je suis au contact avec des professionnels du monde animal pour comprendre leur métier.

En tant que présentateur télé, je me suis demandé comment nous pouvions nous engager pour la cause animale. Afin d’y répondre, j’ai décidé d’interviewer des acteurs du milieu, qui me donneraient le modus operandi. Mon livre représente, entre autres, une boîte à idées pour passer à l’action.

Quel est le but de cet ouvrage et à qui s’adresse-t-il ?

Il s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui veulent s’engager pour les animaux, mais aussi aux propriétaires qui souhaitent obtenir des informations complémentaires pour mieux vivre avec les animaux de compagnie, domestiques et sauvages. Pour moi, les 3 sont extrêmement liés.

Cela me tenait à cœur de donner la parole à des personnes qui aiment les animaux.

© Catherine Delahaye

« Notre vie avec eux » est votre deuxième livre. En tant que journaliste de télévision, est-ce que sortir votre plume représente un défi ?

Je fais de la télévision depuis que j’ai 20 ans. Je suis passé par M6, TF1, Disney Channel ; j’ai animé différentes sortes de programmes, mais il n’en reste que peu de choses. Contrairement à une émission, le livre reste. L’écriture, c’est l’art du temps long.

La préparation d’un livre et d’une émission se réfléchit, mais différemment. Je suis un homme d’images, qui aime l’instantanéité. Pour moi, le livre est un véritable « accouchement » et je suis extrêmement fier d’en avoir écrit 2 à ce jour (NDLR : le premier s’appelle Bougez vert, balades françaises, aux éditions du Chêne).

Avec vos expériences et les recherches que vous avez pu mener pour ce livre, comment définissez-vous la cause animale ?

Pour moi, la cause animale consiste à défendre bec et ongles le bien-être des animaux en conscience, c’est-à-dire qu’il ne faut pas en faire plus que ce que nous pouvons leur offrir. En tant qu’animateur télé, par exemple, je ne peux pas faire plus qu’animer des émissions de télévision et partager de l’information.

Des personnes agissent et s’investissent pleinement sur le terrain pour prendre soin des animaux, comme les associations ou les vétérinaires. Il y a également les politiciens qui s’engagent pour faire évoluer nos lois en faveur du bien-être animal. Je pense aussi aux pet-sitters qui prennent le temps de s’occuper des animaux des autres.

En d’autres termes, la cause animale, c’est s’engager pour les animaux à son échelle. Il n’y a pas de petits engagements, mais DES engagements. C’est l’histoire du colibri : chacun fait sa part. Je pense que chacun doit prendre sa part, selon ses possibilités.

© Gérald Ariano

Vous considérez-vous comme un militant de la cause animale ?

Je ne peux pas me comparer à des militants, comme Paul Watson. Je suis animateur à la télévision, mon rôle est de produire des émissions et de transmettre l’information. Je ne milite pas sur le terrain, mais je mets en lumière les militants et leurs belles histoires. À travers mon métier, j’essaye de sensibiliser le public à la cause animale, mais ce n’est pas moi le héros de l’histoire.

« Est-ce que nous avons tous le droit d’avoir un animal à la maison ? » Pour vous, c'est la question qu’il faut absolument se poser …

En effet, et j’estime que la réponse est « non ». Nous n’avons pas tous le droit d’avoir un animal à la maison. L’adoption apporte beaucoup de bonheur, mais c’est aussi une grande responsabilité.

Un animal coûte de l’argent et demande du temps. Si nous n’avons pas le budget pour l’entretenir, le nourrir ainsi que le soigner convenablement, et que nous n’avons pas suffisamment de temps à lui consacrer, alors nous le rendrons malheureux. Si nous ne lui offrons pas un cadre propice à son épanouissement et que nous sommes incapables de répondre à l’ensemble de ses besoins vitaux, cela devient même de la maltraitance.

© Gérald Ariano

Vous avez interviewé plusieurs acteurs du secteur animalier. Qu’est-ce qui ressort le plus de ces échanges (qui sont à retrouver dans votre livre) ?

Ils ont tous en commun une passion qui a commencé dès leur enfance, mais aussi une envie de se remettre en question, de s’interroger et de tout donner à la cause animale. Ils sont cultivés, et ont une vraie connaissance du secteur animalier.

Lors des entretiens, ils m’ont apporté une vision très claire de leur métier. Ils m’ont également montré qu’ils étaient en prise avec la réalité, et qu’ils connaissaient les limites du système. Ce sont des personnes passionnantes !

Vous avez aussi regroupé de belles histoires, dans lesquelles nos amis les animaux « prouvent leur incroyable générosité et leur abnégation envers la vie ». Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?

Je suis toujours étonné de voir que l’animal, et ce quelle que soit la cruauté dont il a été victime (maltraitance, abandon…), revient toujours vers son maître pour réclamer des caresses. C’est bouleversant. Les animaux sont enclins au pardon, ce que nous autres, êtres humains, ne sommes pas capables de faire.

Cela me fend le cœur de voir certains juges qui gèrent les dossiers de maltraitance animale rendre les animaux à leurs bourreaux, car je sais qu’ils se referont battre et qu’ils en mourront certainement. Comment peut-on rester insensible à cela ?

Gérald Ariano, « Notre vie avec eux », Éditions Guy Trédaniel, 157 pages, 17 €. Disponible en librairies et sur tous les commerces en ligne.