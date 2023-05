Entretien : Cynnotek, l’entreprise qui favorise le bien-être des chats et des chiens en distribuant des produits innovants

Acteur majeur sur le marché des animaux de compagnie, Cynnotek distribue des produits techniques et innovants issus de grandes marques, comme PetSafe. L’objectif ? Répondre aux nouvelles tendances de consommation et favoriser le bien-être animal. Dans un entretien exclusif accordé à Woopets, le directeur commercial Sylvain Pascal et la responsable marketing Bénédicte Buckel dressent le portrait de cette entreprise alsacienne.

Comment fonctionne la société Cynnotek ?

Sylvain Pascal : Concrètement, Cynnotek représente le maillon entre la marque et les magasins. Nous aidons notamment les marques américaines à implanter leurs produits dans les rayons français. Nous sommes également force de conseil pour leurs campagnes sur les réseaux sociaux, avec les influenceurs ou dans différentes publicités. Notre but consiste à mettre en avant nos marques partenaires.

© Cynnotek

Comment choisissez-vous les marques que vous distribuez ?

S. P. : Les marques doivent répondre à plusieurs critères. En effet, nos partenaires font preuve d’innovation, ont un positionnement haut de gamme avec une vraie valeur ajoutée et répondent aux besoins des consommateurs.

À l’heure actuelle, notre catalogue recense 800 produits répartis dans 3 pôles : éducation ; autonomie et bien-être ; outdoor [« activités de plein air »]. Nous travaillons avec 11 marques, dont PetSafe (produits pour éduquer, mais aussi prendre soin des chiens et des chats) ; I-Dog (accessoires pour chiens et maîtres sportifs) ; Kurgo (équipements pour chiens d'extérieur) ; Tickless (répulsifs à ultrasons contre les tiques et les puces) ; Kiviks (sacs à litière filtrants, superposés et biodégradables) ; Kippy et Tractive (GPS pour chiens et chats).

Bénédicte Buckel : En outre, Cynnotek accorde une attention particulière à la qualité des matériaux. Les fontaines proposées par PetSafe, par exemple, sont conçues en acier inoxydable, en plastique sans bisphénol ou en céramique. Quant aux produits outdoor de la marque Kurgo, ils sont garantis à vie.

Même les jouets pour chien que nous distribuons sont très élaborés. Ils permettent de lutter contre l’ennui et les problèmes de comportement, tels que les aboiements intempestifs ou encore la destruction.

© Cynnotek

Quels sont les produits les plus plébiscités par les consommateurs ?

S. P. : Les fontaines de la marque PetSafe se vendent énormément, ainsi que les chatières. Les consommateurs témoignent également de l'intérêt grandissant pour les colliers GPS pour chien et chat, ainsi que le suivi d'activité proposés par Tractive et Kippy. Les accessoires développés par Kurgo sont aussi plébiscités par les clients qui emmènent leur compagnon à 4 pattes partout.

B. B. : La place du chien a considérablement évolué ces dernières années. Aujourd’hui, les propriétaires partent en vacances et pratiquent de nombreuses activités avec leur animal de compagnie. Par conséquent, Cynnotek introduit sur le marché des produits qui suivent les tendances et répondent aux besoins des consommateurs.

© Cynnotek

Vous avez respectivement un Bengal et une Staffordshire Bull Terrier, âgés tous les 2 d’un an. Quels produits phares utilisent-ils au quotidien ?

S. P. : Mon chat utilise le distributeur de croquettes automatique Smart Feed, que je peux gérer facilement via une application mobile. Il bénéficie aussi des jouets et de la fontaine en céramique, ainsi que de la litière autonettoyante ScoopFree de la marque PetSafe.

B. B. : Ma marque coup de cœur est Kurgo. Je fais tout avec ma chienne et leurs produits facilitent le quotidien. Quand nous partons en voiture, par exemple, je prends toujours une gamelle d’eau qui ne se renverse jamais. Nous pouvons réaliser un trajet de plusieurs heures, ma chienne reste hydratée. Je possède également des harnais et des laisses multipositions.

© Cynnotek

Quelles sont les valeurs de Cynnotek ?

S. P. : Premièrement, le bien-être animal. Le fondateur de Cynnotek, Dany Henner, est un amoureux des chiens, plus particulièrement des Bergers Allemands. En créant son entreprise, il a cherché des solutions pour les nourrir et les éduquer correctement.

Deuxièmement, l’humain. Nous travaillons dans une petite société familiale, où règne un bon état d’esprit, et nous grandissons tous ensemble. Cynnotek représente une grande famille, dont le but est de distribuer des produits de haute qualité et de réaliser de beaux partenariats sur le long terme.

© Cynnotek

Comment Cynnotek favorise-t-elle le bien-être animal ?

S. P. : Nous contribuons au bien-être animal à travers la qualité de notre travail. Cynnotek le favorise en sélectionnant des produits ayant une utilité pour la cohabitation entre l’homme et l’animal. Ils facilitent cette relation.

Puis, nous les distribuons afin de toucher un maximum de consommateurs. La publicité, le réseau et les vendeurs leur donnent de nombreux conseils. À la fin, c’est au propriétaire de l’animal de prendre ses responsabilités.

© Cynnotek

Puisque l’éducation et le bien-être animal lui tiennent à cœur, Cynnotek travaille actuellement sur un projet innovant à destination des propriétaires d’animaux…

S. P. : Effectivement. En partenariat avec PetSafe, Cynnotek lancera une websérie à destination des propriétaires qui s'interrogent sur l’éducation de leur animal. Les 10 épisodes mettront en lumière des problèmes de comportement spécifiques et apporteront des conseils d’experts.

Cette websérie a pour ambition d’aider les particuliers à se poser les bonnes questions et de leur montrer que des solutions existent à travers des produits de la marque. Elle constitue une clé d’entrée vers une prise de conscience.

Elle sera diffusée sur le site web, la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de la marque à partir du mois de mai.