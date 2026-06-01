Entretien avec Sarah Jeannin, co-fondatrice de la Pet Revolution : « La thématique centrale du congrès est le bien-être animal »

Alors que la place accordée au bien-être de nos petits compagnons ne cesse de prendre de l’ampleur dans les débats de société, la Pet Revolution s’impose comme le seul congrès en France entièrement dédié à la compréhension des animaux de compagnie et à l’évolution des pratiques qui les concernent. Vétérinaires, éducateurs, juristes, psychologues... s’y réunissent pour croiser leurs expertises autour d’un même objectif : mieux vivre avec les animaux et améliorer durablement leur bien-être. Sarah Jeannin, docteure en éthologie et fondatrice de l’événement interviewée par notre rédaction, nous apporte de plus amples détails.

La Pet Revolution revient en 2026 pour sa 7e édition. Ce congrès dédié au bien-être animal est né d’un constat simple : les connaissances scientifiques sur les animaux évoluent rapidement, mais elles restent souvent cloisonnées entre différents métiers et disciplines.

Sarah Jeannin, la fondatrice, a voulu créer un lieu de dialogue pour relier les avancées scientifiques aux réalités du terrain et aux attentes croissantes du grand public. Unique en France, cet événement réunit des experts de tous horizons autour de la relation humain-animal, des enjeux éthiques, de l’évolution des pratiques professionnelles et de notre rapport au vivant.

L’objectif principal de la Pet Revolution est ainsi de rappeler combien il est essentiel avant toute adoption de bien comprendre les besoins, les modes de communication et les comportements des animaux (chats, chiens, NAC…) afin de construire une relation respectueuse et adaptée à leur bien-être. Cette démarche est d’ailleurs partagée tout au long de l’année sur Instagram via le compte @congres_petrevolution, où sont relayés actualités, réflexions et explications au poil !

Pour en savoir plus, découvrez notre entretien avec Sarah Jeannin.

Quel constat vous a poussé à créer ce congrès consacré au bien-être animal ?

Il existe de nombreux événements de loisirs autour des animaux, ainsi que différents congrès professionnels. En revanche, il n’existait pas, en France, de congrès scientifique ouvert à la fois aux professionnels du secteur animalier et au grand public. Il existe des congrès vétérinaires, des congrès destinés aux éleveurs, aux éducateurs, ou encore des rencontres réservées aux universitaires, mais aucun événement ne réunissait l’ensemble de ces acteurs autour d’une thématique centrale : le bien-être animal.

Or, cette question est essentielle si nous voulons apprendre à mieux vivre ensemble et à mieux prendre soin des animaux qui partagent nos vies. Nous souhaitions créer un espace de réflexion et d’échange où chacun puisse avoir la parole afin de faire évoluer les mentalités et les pratiques.

La Pet Revolution est aujourd’hui le seul événement de ce type en France. Notre volonté est aussi que la science ne reste pas réservée au monde universitaire, mais qu’elle puisse être partagée et rendue accessible au plus grand nombre.

Pourquoi était-il important pour vous de créer un événement accessible aussi bien aux professionnels qu’au grand public ?

Lorsqu’une personne choisit de vivre avec un animal, elle devient responsable de son bien-être. Il nous semble donc essentiel qu’elle puisse accéder à des connaissances fiables afin de répondre au mieux à ses besoins. Aujourd’hui, on trouve sur Internet énormément d’informations contradictoires concernant la santé, l’éducation ou le comportement des animaux. Nous souhaitions offrir aux particuliers un espace crédible et rigoureux où ils puissent développer leurs connaissances et nourrir leur réflexion.

L’objectif est aussi d’ouvrir les portes de l’université et du savoir scientifique, de décloisonner les connaissances afin de permettre à chacun de prendre des décisions éclairées. Cela contribue à prévenir les situations de mal-être, qu’il s’agisse de l’humain ou de l’animal, et à favoriser un meilleur vivre ensemble.

L’un des grands enjeux de la Pet Revolution est de mieux comprendre les besoins des animaux, leurs comportements et leurs moyens de communication. Vous insistez d’ailleurs sur l’actualisation des connaissances. Pourquoi cette sensibilisation est-elle aujourd’hui essentielle ?

Les connaissances scientifiques évoluent constamment et il est très important de se tenir à jour, aussi bien sur le plan théorique que pratique.

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Nous partageons nos vies avec des animaux que nous aimons profondément, mais beaucoup de personnes connaissent finalement assez peu l’espèce avec laquelle elles vivent : ses besoins fondamentaux, ses modes de communication ou encore ses capacités d’adaptation. Cette méconnaissance peut conduire à des situations de mal-être, car l’environnement et le mode de vie proposés à l’animal ne permettent pas toujours de répondre à ses besoins réels. Il est également essentiel de comprendre que les besoins peuvent varier d’un individu à l’autre. Au-delà de l’espèce, il faut aussi savoir observer et comprendre l’animal en tant qu’individu.

Les troubles du comportement constituent aujourd’hui l’une des principales causes d’abandon. Or, ces abandons sont souvent liés à des difficultés relationnelles qui reposent sur une méconnaissance de nombreux aspects du comportement animal. Nous aimons les animaux, mais nous les connaissons parfois encore mal. Il est donc de notre responsabilité de nous former si nous souhaitons leur offrir les meilleures conditions de vie possibles. Ce ne sont pas des objets, mais de véritables compagnons de vie.

La Pet Revolution réunit des profils très variés (vétérinaires, éthologues, juristes, psychologues, éducateurs…). En quoi cette interdisciplinarité fait-elle la force et l’originalité de l’événement ?

De notre point de vue, c’est précisément le croisement des disciplines et le partage des connaissances qui rendent cet événement particulièrement enrichissant et stimulant. Confronter différents regards permet de faire avancer les réflexions et les pratiques. Nous faisons dialoguer des disciplines variées, mais aussi des approches complémentaires : la recherche scientifique, la clinique et la pratique de terrain.

L’objectif est de créer des passerelles concrètes entre les données scientifiques et leurs applications au quotidien. C’est également pour cette raison que nous organisons régulièrement des interventions en duo entre chercheurs et professionnels de terrain, ainsi que des tables rondes favorisant les échanges et la confrontation des expériences.

Comment choisissez-vous les sujets des conférences et les intervenants ?

La thématique centrale du congrès est le bien-être animal. Elle est ensuite déclinée en plusieurs sous-thématiques : droit, santé et nutrition, éducation et comportement, droit et société (notamment autour de la médiation animale) ainsi que les relations interespèces. Nous cherchons à réunir différents types d’expertise complémentaires. Des chercheurs, afin de présenter l’état actuel des connaissances scientifiques dans leur domaine ; des cliniciens, pour apporter leur expérience empirique ; mais aussi des professionnels de terrain : éducateurs canins, comportementalistes, pet sitters, promeneurs, éleveurs, toiletteurs, entre autres... afin qu’ils puissent partager leurs expériences, leurs outils et leurs méthodes.

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Les intervenants sont sélectionnés à partir de plusieurs critères : les ouvrages qu’ils ont publiés, les conférences, podcasts ou émissions dans lesquels ils sont intervenus, mais également grâce au travail de syndicats et d’associations professionnelles comme le SECEP, le MFEC, le LCMA, le collectif Catus ou encore la FPS. Cela nous permet d’avoir des garanties concernant leur éthique, leurs compétences et leur expérience de terrain.

Si vous deviez convaincre un lecteur de Woopets de découvrir la Pet Revolution pour la première fois cette année, que lui diriez-vous ?

Je lui dirais que la Pet Revolution est avant tout un espace de découverte, de réflexion et de rencontre autour des animaux avec lesquels nous partageons nos vies. Que l’on soit simple particulier, professionnel ou étudiant, chacun peut y trouver des connaissances utiles, accessibles et directement applicables au quotidien. C’est un événement où l’on peut apprendre à mieux comprendre son chien ou son chat, mieux identifier ses besoins, améliorer la relation que l’on construit avec lui, mais aussi découvrir les avancées scientifiques récentes dans le domaine du comportement et du bien-être animal.

La Pet Revolution permet également de rencontrer des chercheurs, des vétérinaires, des éducateurs, des comportementalistes et de nombreux professionnels de terrain dans un cadre ouvert et bienveillant, où les échanges sont au cœur de l’événement.

Notre ambition est que chacun reparte avec davantage de connaissances, d’outils de réflexion et un regard plus éclairé sur les animaux. Parce que mieux les comprendre, c’est aussi mieux vivre avec eux.

Ouverture de la billetterie : 1er juin 2026. Événement en présentiel à l'Université Paris Nanterre le 10 octobre ; en distanciel les 5 et 6 décembre. Informations et inscriptions : pet-revolution.com.