Entretien avec Ludivine Mercier, directrice de la marque chez Royal Canin France, « partenaire officiel santé animale » de La Grande Odyssée VVF

Samedi 13 janvier, Royal Canin a présenté le prologue de La Grande Odyssée VVF à Megève (Haute-Savoie). Pour l’entreprise de petfood mondialement connue, ce fut le début d’un beau rêve blanc. Les membres de l’équipe ont foulé le tapis de neige immaculée, et contemplé en direct la force des chiens de traîneau. Interviewée par Woopets, Ludivine Mercier – directrice de la marque pour la filiale française – s’est exprimée sur l’importance de ce partenariat et le lien unique qui unit Royal Canin aux mushers.

Pourquoi l’entreprise Royal Canin s’est-elle engagée sur La Grande Odyssée VVF ?

Ce partenariat nous permet de mettre en avant des valeurs qui sont chères à notre entreprise.

Tout d’abord, Royal Canin accorde une importance majeure à la santé et au bien-être animal. Nous sommes non seulement « partenaire officiel santé animale » de La Grande Odyssée VVF, mais nous parrainons aussi les trophées Dog Care et Best Dog Care qui récompensent les mushers ayant prodigué les meilleures attentions à leurs chiens. La santé est une composante essentielle de la performance de ces athlètes.

Ensuite, Royal Canin soutient les pilotes d’attelage et travaille avec eux depuis une vingtaine d’années. Pour information, notre entreprise est partenaire historique de la Lekkarod, une autre course de chiens de traîneau. Ainsi, notre partenariat avec La Grande Odyssée VVF s’est fait naturellement.

Les chiens de traîneau sont de véritables athlètes. Derrière leurs capacités incroyables se cachent des besoins nutritionnels uniques. Royal Canin est convaincu qu’il existe un lien important entre la performance de ces chiens et la nutrition. Nous avons développé une gamme de 3 aliments spécialement formulés pour les chiens de sport selon le degré et la durée de leur activité, en étant au plus proche des mushers pour accompagner ces chiens exceptionnels.

Enfin, ce partenariat représente une belle occasion d’observer les animaux dans leur élément. Tout produit ou innovation chez Royal Canin découle de l’observation des chats et des chiens et de l'observation de leurs besoins nutritionnels. En travaillant avec les mushers et en étant présent sur ce type de compétition, nous avons cette opportunité unique de pouvoir comprendre les besoins des athlètes.

© La Grande Odyssée

Pour la première fois, Royal Canin a présenté le prologue à Megève. Comment s'est déroulé cet événement et quel souvenir vous a-t-il laissé ?

Ce fut un moment formidable ! Il s’agissait de l’ouverture de La Grande Odyssée VVF, qui fête son 20e anniversaire cette année. Cette étape ne compte pas pour le classement général, mais elle s’avère importante pour la préparation des animaux.

Les équipes vétérinaires – dont Royal Canin est partenaire – se sont préparées à accueillir les 300 chiens athlètes et ont vérifié leur état de santé. Ce qui compte avant tout pour nous, c’est le bien-être et la santé de ces chiens remarquables.

De plus, nous étions heureux de pouvoir compter sur nos partenaires et nos clients présents en grand nombre ce jour-là : les mushers et leurs chiens de traîneau, les policiers, les représentants de l’armée, les éleveurs, les refuges, les vétérinaires… Nous avons également eu la chance d’être accompagnés d’influenceurs passionnés par la santé animale, qui ont découvert l’univers du mushing à nos côtés.

© La Grande Odyssée

Quelle valeur Royal Canin partage avec les mushers ?

Chez Royal Canin, nous avons pleinement conscience que les chiens ne sont pas des humains. Nous vivons dans une société où l’anthropomorphisme est devenu un phénomène grandissant ; l’Homme a tendance à calquer ce qu’il fait pour lui sur les animaux.

Dans le contexte de La Grande Odyssée VVF, nous voyons clairement les capacités uniques des chiens de traîneau. Les mushers connaissent leurs compagnons à 4 pattes, et savent qu’ils ont des besoins complètement différents des nôtres. Ils ne font pas d’anthropomorphisme. Cette valeur est très importante aux yeux de Royal Canin, qui respecte la nature de l’animal.

© La Grande Odyssée

Quelle est la différence entre les chiens de compagnie et les chiens de traîneau ?

La différence majeure concerne les capacités intrinsèques des chiens de traîneau, telles que la force, l’endurance et leur pouvoir de supporter des conditions extrêmes. Ce n’est pas donné à tous les chiens ! Par exemple, je partage ma vie avec une Staffordshire Bull Terrier possédant de nombreuses capacités extraordinaires, mais pas celles qui sont propres aux chiens d’attelage.

De plus, ces athlètes nécessitent des entraînements réguliers contrairement aux chiens de compagnie. Ils suivent un programme précis tout au long de l’année. Pour s’entraîner à La Grande Odyssée VVF, ils bénéficient également d’une nutrition spécifique et d’une hygiène de vie irréprochable.

Pour vous donner un point de comparaison, un chien de traîneau peut dépenser jusqu’à 12 000 calories par jour lors d’une course comme La Grande Odyssée. Un chien de compagnie en dépense 2 000 dans la journée, soit 6 fois moins qu’un athlète.

© Royal Canin

Proposez-vous des aliments spécialement conçus pour les chiens de traîneau ?

Royal Canin a développé la gamme « Sporting Life » dédiée aux chiens sportifs. Née de notre collaboration avec les pilotes d’attelage, cette gamme a été conçue pour les chiens qui pratiquent une activité et qui ont besoin d’un apport calorique et énergétique très important.

3 aliments composent notre gamme « Sporting Life » : 4 100, 4 300 et 4 800. Nous avons élaboré ces aliments avec les mushers, mais nous les mettons à disposition d'autres chiens de sport ou de travail qui ont des activités soutenues. En effet, ils peuvent être fournis aux chiens policiers ou encore à ceux qui pratiquent des activités physiques comme l’agility.

Cela démontre la passion de Royal Canin pour ces animaux aux besoins particuliers. Nous voulons les accompagner au mieux.

Royal Canin a créé une mini-série exclusive, « Dans les yeux de Torok », dont les épisodes sont régulièrement partagés sur ses réseaux sociaux (Instagram, Facebook...). Pouvez-vous la présenter à nos lecteurs et nous dévoiler son objectif ?

Royal Canin est fier de cette mini-série, qui raconte l’histoire de Torok, son rôle au sein de la meute et la relation unique avec sa musheuse. Le public, qui suit son parcours d’athlète depuis sa naissance, apprend à connaître Torok et découvre sa place dans l’attelage. Les chiens de traîneau ont effectivement un rôle différent en fonction de leur gabarit et de leur caractère.

Pour nous, cette mini-série découpée en 6 épisodes est l'opportunité de partager notre passion pour les animaux. Elle nous permet de montrer les capacités incroyables de certains chiens exceptionnels et inspirants, que nous sommes fiers d’accompagner.

Par la même occasion, elle met en valeur des personnes qui font un travail admirable et qui partagent nos valeurs. Valérie Maumon, la musheuse avec laquelle nous collaborons, est la cheffe de meute dont Torok fait partie.

Pour nous, elle représente un modèle de respect des valeurs de santé et de bien-être des animaux. L’amour fou qu’elle porte à ses chiens est très émouvant et beau à contempler, raison pour laquelle nous souhaitons le partager avec le plus de monde possible.