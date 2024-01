Le coup d'envoi de la course de chiens de traîneaux La Grande Odyssée VVF 2024 donné à Megève dans une ambiance festive

Soleil, public nombreux, belles performances des mushers et de leurs chiens… La Grande Odyssée VVF 2024 a débuté sous les meilleurs auspices avec le prologue présenté par Royal Canin, mais aussi les festivités et les activités proposées aux spectateurs venus en famille à Megève.

La 20e édition de ce rendez-vous unique dans le monde du mushing qu’est La Grande Odyssée VVF promettait d’offrir des moments d’exception à ses participants et au public. Cette première journée du samedi 13 janvier n’a pas du tout déçu.



© FX Repellin et Benoit Diacre

Présentée par Royal Canin, elle a commencé très tôt le matin à Megève (Haute-Savoie) avec l’examen par les vétérinaires de l’ensemble des chiens s’apprêtant à prendre le départ. Annabel Kam, présidente de La Grande Odyssée VVF et Catherine Julien-Brèches, maire de Megève ont ensuite officiellement lancé l’évènement sur la place de l’église.

Atmosphère conviviale et festive

Les spectateurs ont été enchantés par l’ambiance conviviale caractérisant le village de La Grande Odyssée, installé sur le Pré Saint-Amour. Ils ont pu y découvrir une variété d’activités et d’animations : initiation au biathlon, snowshoes, vtt-bike, découverte du mushing…

Place ensuite à la compétition avec le coup d’envoi donné au prologue, épreuve de 7 kilomètres partie de La Cote 2000 et au cours de laquelle le Norvégien Hans Lindahl s’est illustré en terminant en tête. Il a ainsi remporté le maillot leader devant les Françaises Cindy Duport et Elsa Borgey. Leur compatriote Jean Combazard s’est, quant à lui, adjugé le maillot leader nordic.

La Suissesse Evelyne Gaze Stauffacher s’est imposée au Trophée Haute-Savoie, devançant le Français Gérard Guimet et l’Italien Luca Brioschi.



© Benoit Diacre

Pour clore cette sublime journée en beauté, une soirée spéciale « 20e édition » s’est tenue à la patinoire de Megève, où se sont donné rendez-vous les acteurs ayant contribué au succès de cet évènement au cours des 20 dernières années. Tous ont rendu hommage à Henry Kam, créateur de La Grande Odyssée en 2005 et qui nous a quittés le 16 novembre 2017.

La compétition lancée sur les chapeaux de roues

Le lendemain a eu lieu la première étape de la course. Hans Lindahl et ses chiens ont réédité leur performance de la veille en finissant premiers une fois de plus dans la catégorie reine. Ils étaient talonnés par l’Espagnol Iker Ozkoidi et la Française Elsa Borgey. Du côté du Trophée Haute-Savoie, le vainqueur était Eric Grobois, suivi d’Evelyne Gaze Stauffacher et Luca Brioschi.

La Grande Odyssée VVF 2024 se poursuivra jusqu’au 25 janvier, jour de l’ultime étape et de la cérémonie de clôture à Villard-de-Lans en Isère.