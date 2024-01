4 mois après, comment se portent les 19 chiens et 2 chats sauvés d'une maison insalubre ?

L’été dernier, une vingtaine d’animaux victimes de négligence et de privations avaient été découverts dans une propriété insalubre de l’Ohio. 4 mois après leur sauvetage, l’association qui les a pris en charge donne des nouvelles de ces rescapés.

Nous vous en parlions fin août 2023. 19 chiens dont 6 chiots, ainsi qu’un chat et un chaton avaient été sauvés de l’enfer qu’ils vivaient au quotidien. Ces animaux étaient, en effet, détenus dans des conditions déplorables dans une maison située à Addyston dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis).

Le signalement émis par un témoin anonyme avait conduit les agents d’une fourrière locale à intervenir dans la propriété en question. Ces derniers y avaient également découvert le cadavre d’un 20e chien caché dans un congélateur.

Maigres et malades, les canidés et les félins étaient privés d’eau et de nourriture. Certains étaient enchaînés au mur. L’endroit où ils vivaient était extrêmement sales.

D’après les premiers éléments d’enquête, leur maîtresse était hospitalisée et le fils de ce dernier était censé s’occuper d’eux. Il était toutefois absent depuis plusieurs jours.

4 mois plus tard, les nouvelles sont rassurantes. Elles sont données par l’association Cincinnati Animal Care, qui les a recueillis et soignés, et relayées par FOX 19.



« Tout le monde est en bonne santé et heureux »

D’après Meaghan Colville, qui fait partie de l’équipe de Cincinnati Animal Care, les 19 chiens et les 2 chats se portent bien. Un des félins a d’ailleurs déjà été adopté, tout comme 3 des chiens. Les autres ont été placés dans des familles d’accueil et attendent de rejoindre leurs maisons pour toujours. Ils sont tous prêts à être adoptés à leur tour.



« Tout le monde est en bonne santé et heureux », indique Meaghan Colville. De quoi rassurer tous ceux qui ont suivi la triste histoire de ces créatures qui auront désormais droit à la vie sereine et à l’abri du besoin qu’ils méritent.

Quant à leur ancien propriétaire, identifié comme étant un certain James Vaughan, il a dû en répondre devant la justice il y a quelques semaines. 20 chefs d’accusation ayant été retenus contre lui, il connaîtra sa peine le 18 janvier prochain.