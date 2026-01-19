Enfermé depuis 8 mois dans un appartement, ce Berger Australien secouru par la police ne connaîtra plus jamais la solitude

Livré à lui-même pendant de longs mois, un Berger Australien a vu son sort basculer grâce à la vigilance de riverains et à l’intervention des autorités. Une histoire poignante qui se termine heureusement par un sauvetage et une adoption pleine d’espoir.

Après avoir connu des mois de solitude et d’enfermement, ne recevant de la part de sa maîtresse que de simples visites quotidiennes, un chien a été secouru par la police et s’est vu offrir un nouveau départ, rapportait Lille Actu .

Le canidé en question est un Berger Australien répondant au nom de Ruben. Il fait l’objet d’une publication Facebook partagée sur la page de la Police nationale du Nord.



Police nationale du Nord / Facebook

Tout avait commencé par des signalements adressés aux forces de l’ordre au sujet du quadrupède. Ces témoignages avaient déclenché l’intervention des référents “maltraitance animale” de Tourcoing, qui s’étaient rendus au domicile concerné, à Mouvaux (59), afin de constater les faits.

Les policiers ont alors découvert Ruben seul dans l’appartement, “enfermé en permanence, sans présence humaine, aboyant et pleurant pour appeler à l’aide”, peut-on lire sur ce post Facebook.

En se renseignant auprès des voisins, les enquêteurs ont appris que la propriétaire du Berger Australien avait quitté ce logement 8 mois plus tôt et que, depuis, elle ne venait le voir qu’une fois par jour pour lui donner à manger et le sortir brièvement. Une fois la visite terminée, le chien se retrouvait face à la solitude et à la peur.

“Une procédure judiciaire pour abandon d’animal était aussitôt engagée, d’après la Police nationale du Nord. Après information du magistrat, une perquisition était autorisée afin de procéder au retrait de l’animal.”

La maîtresse poursuivie, Ruben adopté

La propriétaire de Ruben devra donc comparaître devant le tribunal, étant accusée de délit d’abandon d’animal. Quant au chien, il a été confié au refuge local de la SPA.

A lire aussi : Des canards choisissent un Teckel comme chef pour diriger leur groupe (vidéo)

L’équipe de la structure d’accueil a pris soin de lui, l’a aidé à surmonter cette épreuve et lui a même trouvé une famille aimante pour toujours. Le loulou a, en effet, été adopté. “Il ne vivra plus seul et pourra désormais évoluer dans un environnement adapté à ses besoins”, apprend-on via la publication.

“Cette intervention illustre l’engagement des policiers du Nord et l’importance du signalement face aux situations de maltraitance animale”, conclut l’auteur.