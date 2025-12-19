Enfermé dans une cave pour ne pas abîmer le nouveau canapé et salir la maison, ce chien découvre enfin « la vraie vie »

Vivant dans des conditions indignes et l’indifférence, Kolo n’attendait plus grand-chose de ses humains. Pourtant, les signalements du voisinage, l’intervention d’une agente de police et la mobilisation d’une association ont tout changé pour ce chien qui a pu renouer avec l’espoir.

Kolo, chien à la robe bringée de 3 ans, a eu droit à un nouveau départ dans la vie après avoir été ignoré et négligé par sa propre famille, censée prendre soin de lui et l’aimer. Son histoire est rapportée par Actu Orléans .

Il vivait chez son ancien maître à La Chapelle-Saint-Mesmin près d’Orléans (45). Des voisins s’étaient plaint auprès des forces de l’ordre des odeurs désagréables qui émanaient du logement, ce qui a déclenché l’intervention de l’agente de la police nationale du Loiret référente en protection animale.

En entrant dans la maison en question, elle a été choquée de découvrir le quadrupède détenu dans des conditions déplorables dans la cave. Il était alors attaché à un réfrigérateur, sans eau ni nourriture.



Son propriétaire a reconnu avoir acheté Kolo via une annonce sur Le Bon Coin. Il a dit avoir décidé de le garder à l’écart car il venait d’acheter un canapé neuf et sa compagne ne voulait pas d’un chien. Il a ajouté qu’”un chien, c’est sale”.

Kolo a été retiré à son maître et confié à Action Protection Animale, qui l’a ensuite placé au refuge de Buigny-Saint-Maclou (80). L’association l’a confirmé sur son site et indiqué avoir porté plainte.

“Kolo va enfin pouvoir découvrir la vraie vie”

Le 17 octobre 2025, le prévenu a été condamné à 5 mois de prison ferme. Il doit également s’acquitter de 7000 euros d’amendes et de dommages et intérêts. En outre, il lui est interdit à vie de détenir un animal.

Quant à Kolo, après avoir été soigné et choyé par ses bienfaiteurs, il a trouvé un foyer aimant pour toujours.



“Après être passé de mains en mains dans des conditions terribles, après 7 mois de refuge [...], Kolo va enfin pouvoir découvrir la vraie vie dans une famille respectueuse de ses besoins et, tout simplement, de son existence”, s’est-on effectivement réjoui du côté d’Action Protection Animale.

