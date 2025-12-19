Enfermé dans une cave pour ne pas abîmer le nouveau canapé et salir la maison, ce chien découvre enfin « la vraie vie »
Vivant dans des conditions indignes et l’indifférence, Kolo n’attendait plus grand-chose de ses humains. Pourtant, les signalements du voisinage, l’intervention d’une agente de police et la mobilisation d’une association ont tout changé pour ce chien qui a pu renouer avec l’espoir.
Kolo, chien à la robe bringée de 3 ans, a eu droit à un nouveau départ dans la vie après avoir été ignoré et négligé par sa propre famille, censée prendre soin de lui et l’aimer. Son histoire est rapportée par Actu Orléans.
Il vivait chez son ancien maître à La Chapelle-Saint-Mesmin près d’Orléans (45). Des voisins s’étaient plaint auprès des forces de l’ordre des odeurs désagréables qui émanaient du logement, ce qui a déclenché l’intervention de l’agente de la police nationale du Loiret référente en protection animale.
En entrant dans la maison en question, elle a été choquée de découvrir le quadrupède détenu dans des conditions déplorables dans la cave. Il était alors attaché à un réfrigérateur, sans eau ni nourriture.
Son propriétaire a reconnu avoir acheté Kolo via une annonce sur Le Bon Coin. Il a dit avoir décidé de le garder à l’écart car il venait d’acheter un canapé neuf et sa compagne ne voulait pas d’un chien. Il a ajouté qu’”un chien, c’est sale”.
Kolo a été retiré à son maître et confié à Action Protection Animale, qui l’a ensuite placé au refuge de Buigny-Saint-Maclou (80). L’association l’a confirmé sur son site et indiqué avoir porté plainte.
“Kolo va enfin pouvoir découvrir la vraie vie”
Le 17 octobre 2025, le prévenu a été condamné à 5 mois de prison ferme. Il doit également s’acquitter de 7000 euros d’amendes et de dommages et intérêts. En outre, il lui est interdit à vie de détenir un animal.
Quant à Kolo, après avoir été soigné et choyé par ses bienfaiteurs, il a trouvé un foyer aimant pour toujours.
“Après être passé de mains en mains dans des conditions terribles, après 7 mois de refuge [...], Kolo va enfin pouvoir découvrir la vraie vie dans une famille respectueuse de ses besoins et, tout simplement, de son existence”, s’est-on effectivement réjoui du côté d’Action Protection Animale.
