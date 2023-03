Endeuillé par la perte de son ami canin, ce Chihuahua se blottit contre une peluche qui lui ressemble (vidéo)

Tim et Ben ont partagé de fabuleuses aventures tous les 2. Le Chihuahua est arrivé dans la vie du Chien de montagne des Pyrénées en 2016, et depuis, le duo ne s’est plus jamais séparé. Leur affection l’un pour l’autre était si forte que rien ne pouvait se mettre en travers de leur chemin.

« Plusieurs fois par jour, j’entrais dans le salon et je trouvais Tim endormi contre Ben. Lorsque nous étions à table, Tim montait sur Ben pour voir ce que nous mangions et nous réclamer à manger », a confié Jenny Leech, leur maîtresse, à The Dodo.

Le duo plein de charme s’est même créé une communauté de fans à travers le monde. Sur Facebook et Instagram, ils comptent des centaines de milliers de followers, toujours prêts à suivre leurs aventures pleines de tendresse.

Ben et Tim prenaient soin l’un de l’autre

Au fil des années, Ben a commencé à avoir des problèmes de mobilité. Tim était tout à fait conscient que son grand ami canin montrait des signes de faiblesse, et a su changer son attitude : « Je pense que Tim a compris que Ben n’était plus comme avant. Au lieu de grimper dessus à longueur de journée, il était plus doux, et se contentait de faire la sieste près de lui », explique Jenny.

Malheureusement, le 26 décembre dernier, Ben s’est envolé vers le paradis des chiens. Il avait été victime d’un AVC le jour précédent. Ses fans ont appris la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, et en ont tous eu le coeur brisé.

Aider Tim à aller de l’avant

Toutefois, une internaute a eu une attention toute particulière envers Tim, qu’elle savait peiné de cette tragique disparition. Elle a décidé de lui offrir une grande peluche en forme de chien, sur laquelle le Chihuahua a immédiatement jeté son dévolu - un cadeau qui n’est pas sans rappeler l’apparence du fameux Ben…

Et ce qui est certain, c’est que Tim l’a parfaitement compris. Depuis qu’il a reçu cette peluche, il se blottit inlassablement contre elle dans le canapé, comme il le faisait avec son grand ami canin. « J’ai vraiment l’impression de revoir des scènes du bon vieux temps », a déclaré Jenny.

Tim n’oubliera jamais son meilleur acolyte, et sa nouvelle peluche est là pour le lui rappeler tous les jours. En dormant contre elle, il fait certainement de très beaux rêves. Bien que Ben ne soit plus de ce monde, leur lien, lui, ne mourra jamais.

