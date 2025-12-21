En voyant une chienne se débattre sur la berge d'un ruisseau glacé, des passants bienveillants utilisent un sandwich pour la sauver (vidéo)

Qui aurait cru qu’un simple en-cas pourrait changer une vie ? C’est pourtant grâce à un sandwich que Tinkerbell, une petite chienne en détresse au bord d’un ruisseau glacé, a pu être sauvée. Aujourd’hui, grâce à l’intervention rapide de passants et des secours, elle se reconstruit doucement et se prépare à écrire un nouveau chapitre de sa vie.

Alors qu'ils traversaient l’Exton, un cours d’eau de Pennsylvanie (États-Unis), 2 passants au grand cœur se sont immédiatement inquiétés en apercevant un chien blanc courant sur la route, visiblement perdu et désorienté. Il ne leur en fallait pas plus pour passer à l’action.

Un sandwich salvateur

Les 2 bons samaritains se sont arrêtés et ils ont suivi la boule de poils dans les bois en prenant soin d’emporter une couverture et d’appeler les secours. C’est en arrivant au bord de l’eau qu’ils ont assisté à une scène déchirante : la boule de poils se débattait sur la berge boueuse, cherchant désespérément de l'aide.

Heureusement, les pompiers et les policiers n’ont pas tardé à arriver sur place. Afin d’attirer la petite chienne désormais baptisée Tinkerbell (« Clochette » en anglais), ils ont eu une idée brillante : utiliser un sandwich appétissant comme appât.

Grâce à cette stratégie payante, ils ont réussi à sortir la boule de poils hors du ruisseau glacé afin de la mettre en sécurité et de la conduire au refuge pour animaux Lucky Dawg .

© Mary Bauer / Lucky Dawg Animal Rescue

« [Tinkerbell] était effrayée, repliée sur elle-même et complètement dépassée », a déclaré Mary Bauer, la fondatrice du refuge, à The Dodo. « Nous savions qu’elle avait besoin de temps, d’espace et de patience pour se détendre. Elle était épuisée émotionnellement. »

« Soudain, elle a su qu’elle était en sécurité »

Après un passage chez le vétérinaire, Tinkerbell a pu entamer son processus de guérison. Aujourd’hui, c’est une tout autre chienne.

© Mary Bauer / Lucky Dawg Animal Rescue

« C’était comme si un interrupteur s’était enclenché : soudain, elle a su qu’elle était en sécurité », a déclaré Mary Bauer. « Elle m’a laissé lui mettre une laisse, un collier et même sa médaille Lucky Dawg. Puis elle est allée directement à la porte, prête à prendre l’air et à prendre un nouveau départ. »

Au refuge, Tinkerbell continue à apprendre à bien se comporter en attendant de trouver un foyer pour la vie.

A lire aussi : Après plusieurs semaines de séparation avec son voisin et meilleur ami, ce chien retrouve enfin la joie de vivre en voyant son acolyte être de retour (vidéo)

© Mary Bauer / Lucky Dawg Animal Rescue

« Tinkerbell est en vie aujourd'hui grâce à l'intervention de passants qui ont eu la présence d'esprit de s'arrêter », a déclaré avec reconnaissance Mary Bauer. « Vos actions – appeler à l'aide, rester auprès d'un animal apeuré, signaler ce que vous voyez – peuvent faire toute la différence entre une tragédie et une seconde chance. Les policiers, les pompiers et les témoins sont les héros de Tinkerbell. »