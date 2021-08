En vacances, un amoureux des animaux aide 6 chiens dans un état critique, dont 2 femelles sur le point de mettre bas

Henry Friedman aide toujours les chiens dans le besoin, même quand il part en vacances. Il a récemment porté secours à un groupe de canidés sur une plage isolée de la péninsule de Basse-Californie, au Mexique.

Henry Friedman est loin d'être méconnu sur les réseaux sociaux. Depuis qu'il a adopté Finn en 2018, un chien errant sauvé des rues de Porto Rico, il parcourt le pays dans sa camionnette. Il partage ses voyages et ses sauvetages sur Instagram.

© Henry Friedman

Bien qu'une grande partie de son temps sur la route en compagnie de son fidèle acolyte soit consacrée à aider les animaux, il aime parfois prendre des vacances. Mais même lors des excursions personnelles, Henry Friedman trouve toujours le moyen de lancer des opérations de secours.

Alors qu'il cherchait un emplacement idéal pour faire du camping sur une plage au Mexique, l'homme au grand cœur est tombé nez à nez avec 3 chiens adultes et 3 chiots sales et désespérés.

© Henry Friedman

Les chiens avaient grandement besoin d'aide

« Je crois vraiment qu'ils demandaient de l'aide. Ils nous ont suivis dans le camping. Ils dormaient devant notre camionnette chaque nuit et nous saluaient chaque matin lorsque nous ouvrions les portes. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si je n'avais rien fait », a déclaré Henry Friedman à People.

Grâce à ses relations dans la communauté des sauveteurs d'animaux, il a pu entrer en contact avec 2 associations, The Animal Pad et Los Adoptables. L'objectif était de récupérer les chiens errants et de les prendre en charge. Malheureusement, l'intervention ne s'est pas déroulée comme prévu...

Lorsque les bénévoles sont arrivés après le départ du vacancier, seuls 2 chiots ont été attrapés. Sachant cela, Henry Friedman est retourné à la plage pour sauver les 4 vagabonds restants. Il a réussi à les rassembler et à les faire monter dans son véhicule. « Ils étaient très mal nourris, couverts de tiques, et étaient très effrayés et méfiants envers les hommes », a expliqué le trentenaire.

Le Bon Samaritain les a ensuite conduits à San Diego, à The Animal Pad.

© Henry Friedman

Tous les chiens ont été adoptés

Moins de 24 heures après cette mission, 2 femelles ont donné naissance à 16 chiots. « C'est comme si elles avaient attendu d'être en sécurité », a confié Henry Friedman. Les mamans et leurs bébés ont été placés dans des familles d'accueil. À l'âge de 8 semaines, les petits ont été adoptés. Les autres canidés sauvés sur la plage ont également trouvé des foyers pour toujours.

A lire aussi : Une femme change pour toujours la vie d'une chienne autrefois négligée

© Henry Friedman

« Vous n'avez pas forcément besoin d'argent ou d'une plate-forme de médias sociaux pour aider un animal. Vous avez juste besoin d'un peu de compassion et de volonté », a révélé le héros.