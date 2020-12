Abandonné avant même de connaître son nouveau foyer, il parcourt désormais le monde aux côtés de son meilleur ami et sauve les chiens errants !

Henry et son chien Finn sillonnent les routes américaines depuis des années, enchaînant voyages, découvertes, mais aussi sauvetage d’animaux. Le duo s’est donné pour mission d’aider les canidés errants à rejoindre leurs nouvelles familles.

Avant son arrivée aux Etats-Unis en mai 2018, Finn errait dans les rues de Porto Rico. Secouru, il avait ensuite été emmené à New York en vue de son adoption par une famille vivant dans le Sud de la Californie.

Henry Friedman, 30 ans, et son frère Elias, 32 ans, avaient accepté d’effectuer le long road-trip de près de 4000 km pour conduire le quadrupède. Hélas, entretemps, les personnes qui devaient accueillir Finn avaient changé d’avis. Henry avait alors décidé de l’adopter lui-même, rapporte People.

Depuis, le duo enchaîne les périples sur les routes des Etats-Unis. Ancien publicitaire, Henry avait quitté son travail pour voyager au volant de son van aux côtés de son nouvel ami à 4 pattes. Ensemble, ils ne font pas que visiter de magnifiques sites naturels aux 4 coins du pays, comme le montrent les superbes photos et vidéos postées sur leur Instagram KeepingFinn. Ils viennent aussi en aide aux différents refuges dont ils croisent la route, et ce, depuis août 2019.

Chaque mois, Henry fait connaître une structure d’accueil située dans la région où il se rend avec Finn. Le but de la démarche est de leur donner de la visibilité, augmenter les chances des chiens qui y vivent à trouver des familles et réunir des fonds pour ces établissements, via une plateforme de financement participatif. A ce jour, le jeune homme et son compagnon ont réussi à récolter 150 000 dollars pour ces refuges.

Henry et Finn, qui a aujourd’hui 2 ans, ont également aidé une soixantaine de chiens à être placés.

Plus récemment, ils se sont joints à Wings of Rescue et The Sato Project, qui ont organisé le transport par avion aux Etats-Unis d’une centaine d’animaux depuis Porto Rico. KeepingFinn y a contribué non seulement via un don, mais aussi en prenant en charge le transfert de 2 des chiens vers leurs nouvelles familles dans la côte Est des Etats-Unis.