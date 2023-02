En rentrant chez elle, elle tombe sur un surprenant message au sujet de son chien de la part de voisins bienveillants

Un chien s’est retrouvé bloqué sur le toit avant d’être secouru par des riverains, qui ont laissé un message à sa maîtresse pour lui expliquer ce qui s’est passé. Un récit rapporté par The Dodo.

Le meilleur ami de Julia Zwar est son chien Billy. Elle l’avait adopté dans un refuge alors qu’il était âgé de 15 mois. Il était alors maigre et souffrait d’anxiété, mais avec l’aide de sa propriétaire et des colocataires de cette dernière, il avait retrouvé un poids normal, la santé et sa joie de vivre.



A 5 ans, Billy n’a rien perdu de sa curiosité et de ses envies d’exploration. « Rien ne l’arrête, raconte Julia Zwar. Il saisit toutes les opportunités qu'il peut obtenir » pour épancher son incommensurable soif d’aventure.

Bien souvent, il part en vadrouille à la plage ou au parc se trouvant à proximité directe de la maison, située à Melbourne en Australie.

Récemment, Julia Zwar avait rejoint un groupe d’amis dans un bar de la place, laissant Billy chez elle. D’habitude, le chien reste seul sans le moindre problème, mais ce jour-là, il avait vraisemblablement des envies d’évasion.

Jess, l’une des colocataires de sa maîtresse, avait réaménagé sa chambre et installé son lit sous la fenêtre. Pour Billy, c’était une invitation à l’escapade. Il s’en est, en effet, servi pour sortir, mais il n’a pas pu aller bien loin ; le toutou s’est retrouvé sur le toit et n’avait aucune possibilité d’en redescendre.



Fort heureusement, des habitués du parc qui y faisaient un pique-nique s’en sont aperçus et lui ont aussitôt porté secours.

« . Nous avons trouvé votre chien sur votre toit »

Julia Zwar n’avait aucune idée de ce qui se produisait en son absence. En rentrant chez elle, elle a été accueillie par Billy dans le séjour et une note devant sa porte : « Salut. Nous avons trouvé votre chien sur votre toit. Nous y sommes montés pour le ramener à la maison puis avons refermé la porte ». Un message signé « les gens du parc ».



La jeune femme a été énormément touchée par leur gentillesse. Elle a serré son chien contre elle, soulagée d’apprendre qu’il était sain et sauf après sa petite mésaventure, et reconnaissante envers ses sauveurs.

Julia Zwar indique que Jess veillera désormais à bien fermer la porte et la fenêtre de sa chambre pour empêcher Billy de se remettre en danger.