20 photos de lapins dont la douceur et la gentillesse constituent le meilleur remède contre le stress

De nombreux témoignages confirment que les lapins sont des alliés redoutables contre la solitude et le stress. Comme le prouvent ces photos.

Les lapins sont si doux et gentils qu’ils en deviennent imbattables contre les ondes négatives et les pensées moroses. C’est ce que de nombreux propriétaires de lagomorphes ont affirmé. Ces compagnons aux longues oreilles tiennent aussi bien compagnie aux humains qu’aux autres animaux domestiques, notamment le chien et le chat.

Voici 20 photos de lapins qui sont un véritable remède contre le stress.

1. Certains lapins sortent du chapeau du magicien, d’autres d’une citrouille

2. Ils ont aussi leur mise en scène pour Noël

3. Un lapin à la robe grise et au regard vif

4. Un lapin qui ne se plaint être porté à bout de bras

5. Un lapereau en train de faire la connaissance de son nouveau propriétaire

6. Les dimanches matin démarrent en robe de chambre avec un lapin aux poils ébouriffés sur les genoux

7. Ses dents n’ont pas encore pointé

8. Le chien senior adoube les lapereaux nouvellement adoptés

9. Chacun ses courses et son péché mignon

10. Les marguerites le mettent de bonne humeur

11. Aux 4 coins du panier, des lapereaux ont été dispersés

12. Les tendres baisers entre lapins amoureux

13. Ce Berger des Shetland s’est fait un nouvel ami

14. Un panier aux couleurs des lapins endormis

15. Une étoile faite en lapins blancs en pleine concertation à l'heure du repas

16. Un chaton et son ami le lapin, tranquillement assis sur le tapis

17. Une mamie et son fidèle compagnon

18. Voilà à quoi ressemblent les files d’attente devant la cuisine lorsque le repas est sur le feu

19. Un look rebelle et un lapin dans l’air du temps

20. Ne pas déranger le lapin allongé dans le hall