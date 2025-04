En quelques minutes d'inattention, elle perd son chien et voit toute une ville se mobiliser pour le sauver

À Ballincollig, en Irlande, une jeune femme a eu la peur de sa vie alors qu’elle était simplement en train de prendre du bon temps. Penny Rainbow de son prénom, a l’habitude de laisser ses chiens dans sa voiture quelques minutes lorsqu’elle va prendre un petit café dans le bistro de son quartier. Sages et obéissants, les toutous ne bougent pas d’un poil jusqu’au retour de leur maîtresse. Malheureusement, en novembre dernier, ce petit rituel a pris une tournure dramatique… À l’inverse de d’habitude et suite à une erreur d'inattention, Penny a oublié de verrouiller les portières de son véhicule. Une faute qui a failli lui coûter très cher !

© Penny Rainbow

En effet, en passant à proximité de la voiture, un individu malveillant a remarqué les chiens dans l’habitacle et n’a pas hésité à ouvrir la porte pour s’emparer de l’un d’eux. Selon une personne qui passait par là, le malfaiteur est reparti avec un chien sous le bras. Il s’agissait de Teddy, un petit croisé Yorkshire et Bichon Maltais de 6 ans, comme l’a rapporté le média Cork Beo. En retournant à sa voiture, Penny a découvert avec effroi que l’un de ses protégés manquait à l’appel. Sans perdre une seconde, elle a contacté les forces de l’ordre locales.

© Penny Rainbow

12 heures d’angoisse

Après avoir envoyé une équipe sur place, ces dernières ont recueilli des témoignages et divers éléments nécessaires pour le déroulement de l’enquête. Penny quant à elle, a placardé de nombreux avis de recherche dans toute la ville et a posté des annonces sur les réseaux sociaux. À sa grande surprise, elle a constaté une mobilisation générale pour retrouver son précieux Teddy et, 12 heures plus tard, un appel inespéré de la part de la police lui a redonné espoir. Son interlocuteur lui affirmait que Teddy avait été retrouvé dans un logement abandonné et qu’il était désormais en sécurité. Le voleur en revanche était totalement introuvable… “Je suis très reconnaissante envers tous ceux qui ont aidé et qui ont pris le temps de me contacter”, a affirmé Penny par la suite.

Il ne fait aucun doute qu’elle fera désormais bien plus attention avant de laisser ses chiens enfermés dans sa voiture…