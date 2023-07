Son vétérinaire lui demande de se préparer au pire pour son chien venant d'être mordu par un serpent venimeux

Les vétérinaires ont demandé à la propriétaire d’un chien mordu par un serpent d’être forte et de se préparer au pire, mais ils se sont battus jusqu’au bout pour le sauver. Le canidé lui-même a lutté courageusement pour s’accrocher à la vie.

En Angleterre, un chien a survécu par miracle à une morsure de serpent venimeux. Ses chances d’en réchapper étaient extrêmement réduites d’après les vétérinaires, rapporte le Southern Daily Echo ce lundi 31 juillet.

La promenade au parc avait tourné au cauchemar pour Klaudia Cynarska, 27 ans, et son chien Simba, Berger Allemand de 4 ans. Les faits ont eu lieu à Southampton, dans le sud du pays.

Alors que le duo se baladait tranquillement, « Simba a soudainement commencé à gémir et il a laissé tomber le bâton qu'il tenait, relate sa maîtresse. J’ai d’abord pensé qu'il s'était blessé avec ».

Elle précise qu’ils se trouvaient sur l’aire de jeux à ce moment-là, loin des buissons. La jeune femme était donc loin de s’attendre à une morsure de reptile.

Voyant son ami à 4 pattes souffrir, elle a décidé de le ramener à la maison. Le pauvre Berger Allemand avait toutes les peines du monde à marcher. En l’examinant, elle s’est rendu compte qu’il saignait de l’abdomen.

« Son ventre a commencé à noircir, mais il n'y avait ni blessure ni égratignure », indique sa propriétaire, qui a décidé de l’emmener aux urgences vétérinaires de la clinique Southern Counties Veterinary Specialists à Ringwood.



Klaudia Cynarska

Après examen de la lésion, les praticiens ont expliqué à Klaudia Cynarska que l’hypothèse la plus probable était une attaque de vipère. Ils ont administré à Simba 2 transfusions sanguines et un échange plasmatique, tout en prévenant son humaine qu’il ne s’en sortirait probablement pas.



Klaudia Cynarska

« Simba était sur le point de mourir, mais ils lui ont sauvé la vie »

Pourtant, le chien a bien survécu. Il s’est remis à marcher et il se porte de mieux en mieux. Même si ses promenades ne durent pas plus de 10 minutes et qu’il a encore une bosse à l’endroit où il a été mordu, Simba progresse de jour en jour.

Klaudia Cynarska en est reconnaissante envers les vétérinaires, qui se sont battus malgré ses faibles chances de survie. « Simba était sur le point de mourir, mais ils lui ont sauvé la vie », dit-elle à ce propos.

Elle ajoute que son chien avait été d’un soutien extrêmement précieux lorsqu’elle avait eu le covid. Elle avait alors connu « les 2 semaines les plus terribles » de sa vie, et sans Simba, l’issue aurait été bien différente.