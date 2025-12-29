En pleine promenade avec son adoptante, un chien se fait tirer dessus par un inconnu et survit à 5 balles dans le corps

À la fin du mois de novembre, un chien nommé Ringo a reçu 5 balles alors qu’il se promenait avec son adoptante au Nouveau-Mexique. L’animal a rapidement été pris en charge par un vétérinaire, et a bénéficié d’un bel élan de solidarité.

« Je l’ai entendu gémir et hurler », déclare Nicole Tatum, qui a adopté Ringo il y a un an après l’avoir trouvé dans une décharge, au milieu des détritus. Leur promenade tranquille en pleine nature du 28 novembre s’est transformée en un véritable cauchemar.

Comme le rapporte People, un homme à bord d’une Jeep rouge a perturbé leur moment de tranquillité, en tirant plusieurs fois sur l’animal. « J’ai commencé à crier, parce que je savais qu’il s’était passé quelque chose », révèle Nicole.

Transporté d’urgence chez le vétérinaire, Ringo avait besoin de soins rapidement. Au total, 5 balles ont traversé son corps. « Je n'ai trouvé ni plomb ni débris métallique », souligne Nicole. La composition des balles n’a pas pu être déterminée et les raisons de cette attaque-surprise demeurent, à ce jour, inconnues.

© Nicole Tatum / GoFundMe

Ringo a survécu à ses blessures

Grâce à l’équipe vétérinaire d’urgence, Ringo s’en est heureusement sorti, pour le plus grand bonheur de son adoptante. « J'ai une facture vétérinaire importante, et d'autres frais sont à prévoir, confie cette dernière, qui a ouvert une cagnotte sur le site GoFundMe pour couvrir les dépenses colossales liées à ce drame, chaque don compte. »

Alors que certains individus font gratuitement du mal aux animaux, d’autres font tout leur possible pour les sauver et leur apporter un soutien précieux en toute circonstance. L’ensemble de la communauté s’est mobilisé pour soutenir l’adoptante et son fidèle compagnon à 4 pattes. Nicole a indiqué être extrêmement touchée par le bel et surprenant « élan d’amour » qu’ils ont reçu. « On apprécie vraiment ce soutien », précise-t-elle.

© Nicole Tatum / GoFundMe

Alors que Ringo se rétablit en étant entouré d’amour, des recherches sont effectuées pour identifier le tireur. Toute personne disposant d’informations sur la fusillade est priée de contacter le bureau du shérif du comté de Sandoval, concluent nos confrères d’outre-Atlantique.