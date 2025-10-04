En pleine détresse après la perte de son chien, une femme tombe dans le piège d'un arnaqueur avant de connaître des retrouvailles inespérées

Alana Alfrey a perdu son chien Oliver au début du mois de septembre. Elle était prête à tout pour le retrouver, quitte à débourser de l’argent pour faire avancer l’enquête. Toutefois, un individu a profité de sa peine pour l’arnaquer. Heureusement, la femme s’est consolée avec une excellente nouvelle quelques jours plus tard.

Le quotidien d’Alana Alfrey a basculé le 6 septembre dernier quand Oliver, son chien tant aimé, a disparu. Le quadrupède a quitté la propriété et n’a plus donné signe de vie par la suite. Sa propriétaire, très inquiète, a finalement eu de ses nouvelles, mais a vite compris qu’elle avait été piégée. Cependant, des bienfaiteurs lui ont redonné foi en l’humanité un peu plus tard.

Alana a vécu le cauchemar de tout propriétaire. Oliver, un croisé Pitbull et Labrador, s’est échappé de sa cour lorsque sa maîtresse avait le dos tourné. Il s’est alors éloigné de la maison et n’a plus donné signe de vie ensuite.

Alana Alfrey

Une traque effrénée

Quand Alana a remarqué qu’il n’était plus là, elle s’est empressée de partir à sa recherche, enchaînant les allers et venues dans son quartier. Elle a imprimé des affiches et posté des messages sur les réseaux sociaux, mais rien n’y faisait. Oliver s’était comme volatilisé, mais sa propriétaire ne perdait pas espoir.

Elle a d’ailleurs eu un regain d’optimisme quand une personne l’a contactée pour lui assurer avoir retrouvé le canidé. Toutefois, Alana devait verser environ 50 € si elle souhaitait revoir Oliver au plus tôt. Prête à tout pour retrouver son animal, elle a accepté de payer la somme demandée, mais il s’agissait d’une arnaque. La pauvre a non seulement perdu de l’argent, mais n’a surtout jamais été mise en relation avec Oliver.

A lire aussi : Après 3 abandons, ce Malinois révèle tout son potentiel auprès de la gendarmerie où il profite de sa nouvelle vie

Une communauté mobilisée

Cela a été un coup dur pour elle, mais les habitants du coin ne l’ont pas laissée tomber. Ils ont gardé l’œil ouvert jusqu’à ce que 2 femmes aperçoivent le toutou et tentent de le capturer, en vain. Alana a néanmoins reçu l’information que son chien accompagnait un homme et son canidé en promenade, avant de rejoindre la colline dans laquelle il se cachait.

Grâce à toutes ces informations supplémentaires, elle l’a retrouvé et a pu, enfin, le serrer dans ses bras : « Je me sens incroyablement bénie de vivre dans une communauté où les gens se soucient vraiment, pas seulement les uns des autres, mais aussi de nos animaux de compagnie », confiait-elle.