En pleine course en montagne, des sportifs interrompent leur épreuve pour sauver un chien à bout de forces

Ce qui devait être une simple course en montagne s’est rapidement transformé en mission de sauvetage hors du commun. Lors d’un événement sportif organisé en Arizona, plusieurs participants ont uni leurs forces pour venir en aide à un chien en détresse.

Le samedi 18 octobre 2025 se tenait le Lizard Peak Scramble, une compétition sportive en montagne à Lake Havasu City, dans l’ouest de l’Arizona (Etats-Unis). De nombreux participants étaient engagés sur l’une des 2 épreuves proposées, des circuits de 5 et 10 kilomètres jusqu’au sommet, en l’occurrence. Pour certains d’entre eux, ce weekend sportif s’est transformé en opération de sauvetage. La victime à secourir était un chien épuisé, rapportait AZ Family .

Le canidé en question répond au nom d’Oso et pèse 45 kilogrammes. Lui porter secours ne s’annonçait donc pas de tout repos.

Il a ainsi été décidé de demander l’aide de l’équipe de recherche et de sauvetage du bureau du shérif du comté de Mohave (Mohave County Sheriff's Office Search and Rescue). C’est d’ailleurs sur la page Facebook de cette dernière que le sauvetage a été relaté.

Oso était complètement à bout de forces et n’était plus en mesure de faire un pas de plus. Arrivés sur les lieux, les secouristes ont commencé par lui prodiguer les premiers soins. Ils l’ont ensuite installé dans une civière spéciale pour le ramener au départ du sentier.

Ils ont été épaulés par des participants à la course. Les membres du groupe se sont ainsi relayés pour porter le chien.



Mohave County Sheriff's Office Search and Rescue / Facebook

Oso a pu reprendre des forces auprès de sa famille. Son état de santé ne susciterait plus d’inquiétude.

“Fier de nos bénévoles et de nos coureurs”

Tony Rivello, l’organisateur de cette première édition du Lizard Peak Scramble, a précisé que si la compétition n’était pas ouverte aux animaux de compagnie, le circuit, lui, reste accessible au public. De ce fait, il est courant d’y rencontrer des chiens accompagnant leurs maîtres en randonnée.

Il a ajouté que son équipe avait collaboré au sauvetage et tenu à remercier tous les protagonistes. “Le groupe est arrivé à pied et a transporté le chien sur une civière en tissu, ce qui était déjà assez éprouvant, a poursuivi Tony Rivello. Je suis extrêmement fier de nos bénévoles et de nos coureurs qui avaient déjà terminé une course éprouvante de 10 km. Cela témoigne du calibre des personnes que nous avons eu le plaisir de côtoyer tout le week-end.”

A lire aussi : Après 8 ans de loyaux services, cette chienne militaire part à la retraite dans la famille de son maître-chien