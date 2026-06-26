En Moselle, ce refuge lance un appel à témoins après l'abandon d'une Chihuahua attachée à sa benne à ordures en plein soleil

En pleine canicule à Arry (Moselle), une chienne croisée Chihuahua a été retrouvée attachée à une benne à ordures devant le refuge local, sans eau ni protection contre la chaleur écrasante. Prise en charge par l'association, elle a pu être sauvée et se rétablit désormais, tandis qu’un appel à témoins est lancé pour identifier l’auteur de cet abandon.

« Nous sommes profondément choqués par cet acte d’abandon et d’indifférence. Heureusement, ce petit loulou a été pris en charge à temps », indiquait la SPA d'Arry (57) dans un post Facebook partagé le mercredi 24 juin et relayé hier par ICI.fr . Le loulou dont il s'agit est une chienne croisée Chihuahua, découverte attachée par une lanière à la benne à ordures du refuge, situé dans cette commune à 20 kilomètres au sud-ouest de Metz.

L'animal était ainsi livré à lui-même, sans possibilité de s'hydrater et en pleine canicule. « On l'a trouvée un peu avant 15 heures, elle était en plein soleil, sans eau. Elle était brûlante », raconte, en effet, Lucile Cousin, responsable de la structure d'accueil mosellane.



La SPA-Refuge de ARRY / Facebook

L'équipe est intervenue rapidement, humidifiant l'abdomen et les pattes de la chienne, qui ne porte pas d'identification, avant de l'installer dans une pièce climatisée. Elle se porte mieux depuis sa prise en charge.



La SPA-Refuge de ARRY / Facebook

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« Nous sommes profondément choqués par cet acte d’abandon et d’indifférence. Heureusement, ce petit loulou a été pris en charge à temps », peut-on également lire sur la page Facebook de la SPA d'Arry.

« Non seulement irresponsable, mais aussi extrêmement dangereux pour sa vie »

Les membres du personnel du refuge étaient sur les lieux toute la journée. L'auteur de l'abandon aurait donc pu déposer la croisée Chihuahua en toute sécurité, sans la mettre en danger et lui valoir toutes ces souffrances comme il l'a fait. « On ne sait même pas combien de temps elle est restée accrochée. C'est lâche », poursuit Lucile Cousin.

La SPA d'Arry a lancé un appel à témoins, invitant toute personne reconnaissant la chienne ou susceptible de connaître son propriétaire de la contact par e-mail : [email protected].



La SPA-Refuge de ARRY / Facebook

« Abandonner un animal dans de telles conditions est non seulement irresponsable, mais aussi extrêmement dangereux pour sa vie. Nous trouvons cette situation particulièrement honteuse et espérons pouvoir faire toute la lumière sur cet abandon », conclut le refuge sur Facebook.

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