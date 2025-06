En jetant des déchets sur leur chantier, des ouvriers découvrent un carton qui respire et changent le destin de six chiots abandonnés

C’est sur l’île d’El Hierro, au large de l’Espagne, que les 2 travailleurs ont fait cette rencontre à la fois surprenante et déconcertante, expliquait The Dodo. Entassés, les 5 chiots n’avaient à leur disposition que quelques trous percés dans le carton pour respirer. Il était évident qu’ils allaient mal et qu’ils devaient recevoir une aide dans les plus brefs délais. Quelque temps plus tard, c’est la structure El Juaclo qui était sur place pour assurer le sauvetage.

@eljuaclo_elhierro / Instagram

« Profondément blessés par une telle cruauté »

À l’arrivée des sauveteurs, les 2 hommes ont fait part de leur désarroi et de leur choc face à ces 5 vies abandonnées de la sorte. L’urgence était de mettre les chiots en sécurité, ce qui a pu se faire avec le soutien des 2 ouvriers.

Malheureusement, la surprise ne s’est pas arrêtée là, car le lendemain, un autre chien a été retrouvé en pleine nature, appartenant à la même fratrie que les 5 précédents.

@eljuaclo_elhierro / Instagram

Une santé plus que précaire

Les 6 chiots ont été placés immédiatement en famille d’accueil. Un peu fragilisés, ils semblaient reprendre du poil de la bête dans les premiers jours. Leur santé s’est dégradée par la suite, suscitant une grande inquiétude de la part des bénévoles les ayant à sa charge. En effet, en à peine 48 heures, les chiens ont manifesté des signes graves tels que des diarrhées et une importante asthénie. Cet état était certainement dû à leur abandon précédent et un état de déshydratation sévère.

Grâce à une bonne dose d’antibiotiques, les chiots s’en sont sortis.

A lire aussi : Des chiots nouveau-nés en pleine découverte du monde sont présentés à des chevaux qui se prêtent gentiment au jeu (vidéo)

Un dénouement qui donne le sourire

Les petits chiens n’ont jamais vraiment quitté la tête des 2 hommes ayant fait leur découverte. Au moment venu, l’un et l’autre se sont positionnés pour une adoption, d’un petit mâle pour l’un, et d’une petite femelle pour l’autre. Que pouvait-on imaginer de mieux ? Les autres boules de poils de la fratrie ont pris elle aussi le chemin de familles touchées par leur histoire.

Le simple carton qui les hébergeait n’est plus qu’un lointain souvenir pour ces adorables chiots qui sont traités comme des rois, c’est-à-dire comme ils le méritent !