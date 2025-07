En enquêtant, une femme découvre le passé douloureux du chien qu’elle vient d’adopter et lui offre un nouveau départ

Une grande partie des chiens de refuge gardent en eux le secret de leur ancienne vie. Leur comportement peut donner des indices sur ce qu’ils ont enduré, mais il n’est pas possible de le savoir avec exactitude. Une internaute surnommée Jax a toutefois creusé pour en apprendre plus sur son nouveau chien et a compris qu’il avait enduré une grosse épreuve.

Jax, une utilisatrice d’Instagram, est tombée sous le charme de Grim, un toutou hébergé au refuge pour animaux Sean Casey, à New York. Le quadrupède était à la recherche d’un propriétaire aimant et d’un foyer chaleureux. Cela tombait bien, car Jax pouvait lui offrir cela. Lorsqu’elle a rencontré le canidé, elle en a appris un peu plus sur elle, mais a aussi mené une enquête pour obtenir plus d’informations sur son passé.

Interviewée par Newsweek, Jax a raconté son coup de foudre pour Grim. Elle n’avait pas prévu d’adopter un chien au départ, bien qu’elle scrutait fréquemment les sites de refuges. Pourtant, en voyant la photo du toutou, la magie a opéré et elle est allée lui rendre visite au chenil.

@grimtheozzy / Instagram

« Je l'ai trouvé adorable. Je ne pouvais plus lutter »

Sur place, le coup de cœur s’est confirmé quand elle l’a rencontré pour la première fois. Son regard s’est aussi posé sur une photo placardée contre son box. On y voit le chien avant son sauvetage, lorsqu’il vivait dans la rue. Il avait le pelage ébouriffé et fixait la caméra avec des yeux tristes. Jax a été bouleversée en le découvrant ainsi et l’animal l’a d’autant plus touchée.

Pour elle, c’était une évidence. Elle a décidé de l’adopter et la boule de poils s’est installée chez elle. Jax gardait toutefois en tête la photo du quadrupède, et sa curiosité l’a conduite à mener une enquête pour tenter de découvrir l’ancienne vie du canidé. Elle a d’abord appris qu’il provenait d’un plus grand refuge, où près de 180 chiens vivaient.

Elle s’est alors dit que le personnel pourrait lui fournir des informations et l’a contacté par téléphone. Au bout du fil, son interlocuteur lui a expliqué que Grim avait été abandonné par sa première famille dès qu’il n’était plus un chiot. Il s’était alors retrouvé dans la rue avec personne sur qui compter.

En apprenant cela, Jax s’est sentie d’autant plus reconnaissante d’avoir pu lui offrir un nouveau départ « Le prix d’adoption était un peu plus élevé que ce à quoi je m'attendais, mais oui, il n'a pas de prix, et j'aurais payé même quatre fois plus si cela m'avait permis de le ramener à la maison ! », assurait-elle.