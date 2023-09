"C'est une petite poupée" : la transformation spectaculaire d'une chienne errante au pelage sale et ébouriffé

Bettina était dans un bien triste état au moment de sa découverte par une bénévole. Cette chienne errante ne connaissait que la privation et la négligence, et personne n’en voulait. Soins et toilettage l’ont complètement métamorphosée.

Récemment, une bénévole californienne prénommée Mary et membre de l’association Logan’s Legacy s’était lancée à la recherche d’un chien perdu. Pendant sa quête, elle a repéré un autre canidé en détresse et a décidé de le secourir lui aussi.

Il s’agissait d’une chienne dont le pelage était en très mauvais état. Son poil était emmêlé et sale. L’animal, qui courait seul dans la rue, était également infesté de puces et de tiques.

La chienne s’est engagée dans une ruelle et Mary l’y a suivie. Quand elle l’a enfin rattrapée, elle s’est retrouvée face à un homme que la quadrupède semblait connaître. La personne en question lui a dit qu’il n’en voulait pas et qu’il ne faisait que lui donner à manger, d’après le récit livré à The Dodo par Suzette Hall, fondatrice de Logan’s Legacy.



Suzette Hall / Instagram

« Comment pouvait-il ne pas vouloir de cette douce et adorable petite fille ? », se demandait Suzette Hall, qui a appelé la chienne Bettina.



Suzette Hall / Instagram

Mary a emmené Bettina à la clinique vétérinaire Camino Pet Hospital. La chienne a été examinée avant de passer au toilettage, qui a duré plusieurs heures. Elle était clairement soulagée après cette séance l’ayant débarrassée de tant de poils sales qui l’encombraient et de nœuds qui lui causaient des douleurs.



Suzette Hall / Instagram

« A présent, on la veut »

« Elle a eu le relooking le plus incroyable qui soit », dit Suzette Hall. La chienne a retrouvé son apparence de chiot et son « sourire » ne l’a plus quittée depuis. « C’est une petite poupée », poursuit la fondatrice de l’association.

A lire aussi : La joie contagieuse d'une chienne senior jouant comme un jeune chiot à chaque automne (vidéo)



Suzette Hall / Instagram

Bettina a ensuite été confiée à une famille d’accueil. L’équipe de Logan’s Legacy espère lui trouver rapidement un foyer aimant pour toujours.

Pour Suzette Hall, le destin de la chienne n’est plus du tout le même depuis son sauvetage : « A présent, on la veut ».