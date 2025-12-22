En découvrant qu’un chien était gravement négligé, cette héroïne du quotidien décide d’agir et paie pour sa sécurité (vidéo)

Signaler une situation suspecte de maltraitance peut sauver des vies. L’histoire de Daisy, une petite chienne Goldendoodle gravement négligée, en témoigne. C’est grâce à la mobilisation de la communauté et à la détermination d’une jeune femme qu’elle a enfin découvert le bonheur et qu’elle a eu une seconde chance dans la vie.

Tout a commencé lorsque Summer Ipock, une habitante de Tulsa en Oklahoma (États-Unis), a découvert un message déchirant sur Facebook. Une femme y affirmait que son voisin négligeait ouvertement ses animaux de compagnie, la forçant à intervenir et à nourrir les chiens affamés pendant plusieurs jours. La publication expliquait même que l’un des pauvres toutous était décédé dans le jardin. Face à l’inaction des autorités, cette dame avait alors décidé de se tourner vers les réseaux sociaux pour obtenir de l’aide. Un appel auquel Summer était bien décidée à répondre.

500 $ pour une vie

Parmi les chiens gravement négligés, une petite Goldendoodle nommée Daisy a particulièrement touché la jeune femme. Pour extraire la chienne de cet environnement dangereux, Summer a localisé son propriétaire et lui a offert 500 $ (environ 434 €) pour la récupérer. Celui-ci a immédiatement accepté, et Daisy a été sauvée.

© Summer Ipock

Lorsque Summer a rencontré la chienne, elle était dans un piteux état : maigre, des plaques sur les pattes, et presque sans poils. Elle dégageait en plus une odeur épouvantable.

Malgré tout, Daisy était douce et affectueuse. « Après tous les mauvais traitements subis et avoir passé environ 2 jours auprès de son frère décédé, [Daisy] ne désirait que des caresses et être près de moi », a confié Summer à People.

La première chose à faire était toutefois de l’emmener chez le vétérinaire pour des soins urgents : traitement contre les parasites, antibiotiques et suivi médical. Daisy a ensuite été stérilisée et a reçu tous les soins nécessaires pour se rétablir.

© Summer Ipock

Une incroyable résilience

Aujourd’hui, la chienne s’épanouit dans son nouveau foyer temporaire avec Summer et ses animaux. Elle est joueuse et adore les câlins, montrant une incroyable résilience après son passé difficile.

© Summer Ipock

Sa bienfaitrice a malheureusement révélé qu’elle ne pourra pas adopter Daisy, car un 3e chien représenterait une charge financière trop importante. En outre, elle souhaite pouvoir continuer à être famille d’accueil pour d’autres boules de poils en détresse. Summer s’est toutefois assurée de trouver à cette adorable chienne une famille prête à lui offrir un foyer définitif avant Noël.

A lire aussi : En emmenant sa chienne atteinte de paralysie au parc, elle avait peur de la voir esseulée mais un Husky l'a surprise et émue par son attitude (vidéo)

© Summer Ipock

Elle tient également à rappeler l’importance de la vigilance et de la solidarité : « Si les gens doivent retenir une chose de tout cela, j'espère que ce sera que si vous voyez quelque chose de suspect, il faut le signaler. », conclut-elle. « Nous devons donner une voix à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer eux-mêmes. Si l'ancienne voisine de Daisy n'avait jamais publié ce message, Daisy ne serait peut-être plus de ce monde aujourd'hui. »