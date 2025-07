En découvrant cette chienne promise à l’euthanasie, il la sauve après avoir réalisé qu’elle est la sœur de son chien

C’est sur Reddit qu’un utilisateur a partagé son histoire, ou plutôt celle de Buddy et de Candy. Adopté dans un refuge, Buddy a rapidement comblé son propriétaire. 5 ans plus tard, en tombant sur une affichette indiquant l’urgence d’un sauvetage d’une chienne promise à l’euthanasie, le propriétaire a su ce qu’il devait faire. Depuis ce jour, il a sous son toit un adorable duo qui s’entend parfaitement.

Buddy, le chien de l’utilisateur Reddit « ReindeerTiny4401 », a une allure reconnaissable. Mélange de Shar-Pei, de Berger Allemand et de Rottweiler, il s’est vite acclimaté à son nouvel environnement. 5 ans plus tard, par le hasard des réseaux sociaux, le propriétaire a découvert l’existence d’une petite chienne qui ressemblait beaucoup à son Buddy. Tout s’est accéléré pour la petite Candy, qui devait être euthanasiée incessamment sous peu.

r/rarepuppers / Reddit

« J’ai réalisé qu’elle ressemblait à mon chien »

C’est grâce à un partage de ses connaissances que le propriétaire de Buddy a pu rencontrer Candy, proposée auparavant à l’adoption, mais désormais promise à une fin tragique, par le Dallas Animal Services.

Sans hésiter, en constatant la ressemblance évidente, l’utilisateur s’est « renseigné sur elle ». Candy avait connu le même refuge que son chien, ce qui rendait le lien évident.

r/rarepuppers / Reddit

Une histoire mouvementée

« ReindeerTiny4401 » a pu apprendre que la chienne était bien « la compagne de portée de son chien », témoignait The Dodo, donc sa sœur.

Le passé de la chienne avait été houleux avec un départ du refuge, au même moment que Buddy, qui s’est soldé par un échec et un retour à la case départ. « Candy a été adoptée par une autre famille, expliquait l’adoptant, en décembre, ils l’ont rendue aux Dallas Animal Services ».

« Elle avait si peur lorsque je l’ai rencontrée pour la première fois »

Le propriétaire n’a pas hésité longtemps avant d’aller à la rencontre de la chienne. Sur place, il a eu affaire à une chienne très peureuse, qui baissait la tête et ne remuait jamais la queue. « On pouvait lire à quel point elle était mal », se souvient l’homme.

Ce qui a sans doute sauvé Candy, est ce « lien spécial » qu’elle a eu instantanément avec son frère, Buddy.

r/rarepuppers / Reddit

Candy est restée un moment sur la réserve, jusqu’à devenir un peu plus à l’aise de jour en jour. « Elle remue maintenant la queue et a plus confiance » expliquait le propriétaire aux dernières nouvelles. Il n’aurait pas pu offrir mieux à ce duo à nouveau réuni, qui a reconnecté immédiatement malgré les 5 années de séparation.