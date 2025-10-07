En comprenant que les 2 chiens qu’ils ont accueilli en famille d’accueil sont désormais les leurs, ces enfants ont une réaction très émouvante

Ce n’est pas un secret, les refuges animaliers du monde entier sont plein à craquer. Pour aider toutes ces pauvres âmes à se réhabiliter, il est essentiel de trouver des familles d’accueil. Mais parfois, les au revoirs au sont plus compliqués que prévu, comme cela fût le cas pour Freddie et sa famille…

Pendant plusieurs semaines, Freddie et sa famille ont vécu avec Chewy et Mac, 2 adorables chiots issus d’un sauvetage récent. Mais un jour, les toutous, enfin prêts à être adoptés, ont dû retourner au refuge dans l’espoir de trouver leur famille pour la vie. Une séparation que toute la tribu a très mal vécu. En effet, après avoir perdu son propre chien, âgé de 15 ans, la famille ne pensait pas être prête à recueillir officiellement un nouveau membre. Mais le destin a parlé à leur place… Dévasté par l’absence de Chewy et Mac et la tristesse de ses 2 fils, Freddie s’est empressé de recontacter le refuge pour savoir si le duo était toujours là. “J'ai appelé pour savoir quand ils étaient disponibles et je suis immédiatement allé les chercher. Inutile de préciser qu'après la perte de notre chien de 15 ans l'année dernière, nous avions tous besoin de ça”, a expliqué le père de famille dans un entretien accordé à Parade Pets .

© @dadified / TikTok

“Nous n’arrêtions pas de penser à eux”

Dans une vidéo postée sur TikTok, mais depuis malheureusement supprimée, Freddie a dévoilé les retrouvailles entre les petits canidés et la famille. On y voyait les toutous se précipiter dans les bras des jeunes garçons qui s’empressaient alors de les couvrir de bisous et de caresses. Puis, le père de famille annonçait à ses fils que Chewy et Mac allaient rester pour la vie. Une nouvelle extraordinaire qui avait immédiatement fait fondre les garçons en larmes… L’un d’eux, répondant au prénom de Ollie, n’avait alors cessé de fixer son père avec amour, sous l’effet de la surprise. “Nous avons dû les rendre lundi, mais nous n’arrêtions pas de penser à eux”, pouvait-on lire en légende de la vidéo.

© @dadified / TikTok

Un “héros” de papa

Dans la section réservée aux commentaires, les internautes avaient été très nombreux à réagir, étant donné à quel point la vidéo est rapidement devenue virale. “La façon dont Ollie te regarde… Il se souviendra de ce moment toute sa vie, c'est sûr !”, assure un fidèle abonné tandis qu’un autre affirme que Freddie est devenu le “héros” de ses fils.

Nul doute que Chewy et Mac vont désormais avoir une vie longue et remplie d’amour et d’aventures !