En adoptant un comportement inhabituel, son Yorkshire Terrier lui sauve la vie !

Karena ne pensait pas les chiens capables de détecter les cancers, jusqu’à ce que sa propre Yorkshire Terrier lui démontre le contraire. Ce faisant, la chienne lui a littéralement sauvé la vie.

L’attitude étrange affichée par une chienne a permis à sa maîtresse d’être traitée à temps contre un cancer du sein, rapportait Metro le 1er mars.

Pour Karena Kirk-Drain, 53 ans, Bella-Boo est une véritable héroïne. Cette femelle Yorkshire Terrier de 11 ans lui a tout bonnement sauvé la vie.

Elle fêtait son anniversaire quand la chienne s’était mise à se comporter bizarrement. Elle essayait notamment de se coucher sur sa poitrine. Quelques semaines plus tard, elle gémissait quasiment sans arrêt. Karena Kirk-Drain la croyait souffrante, mais Bella-Boo a été examinée par des vétérinaires qui l’ont rassurée sur l’état de santé de sa chienne.

Ensuite, la Yorkshire s’est mise à sauter sur sa poitrine et à vouloir la lécher, ce qui lui faisait mal. Bella-Boo se montrait de plus en plus insistante, voire agressive par moments. La douleur a amené Karena Kirk-Drain à palper son sein, et c’est ainsi qu’elle a senti une grosseur sous la peau.



Metro

« Je ne serais pas là sans ce que Bella a fait »

Par la suite, les spécialistes ont confirmé qu’il s’agissait d’un cancer et qu’il commençait à se propager à ses ganglions lymphatiques. Heureusement, le diagnostic était suffisamment précoce pour la sauver. Elle a suivi un long traitement grâce auquel elle a finalement vaincu la maladie.

« Je ne serais pas là sans ce que Bella a fait », dit Karena Kirk-Drain, qui se dit convaincue que c’est sa mère, avec laquelle elle était très proche jusqu’à son décès en 2011, qui lui avait envoyé la chienne pour qu’elle la sauve.

Karena Kirk-Drain confie, par ailleurs, qu’elle ne croyait pas que les chiens étaient capables de détecter les cancers, ni qu’il y avait quelque chose après la mort. « Mais je pense différemment à présent », poursuit-elle.

Son mari a, lui aussi, suivi un traitement pour une tumeur, mais Bella-Boo ne s’est jamais comportée inhabituellement à son égard.

Quand Karena Kirk-Drain était définitivement débarrassée du cancer, sa chienne s’est arrêtée de s’intéresser à sa poitrine. « Les gens sous-estiment les chiens, les chats et les animaux en général, mais ce sont des créatures incroyables », conclut-elle.