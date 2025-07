En adoptant son nouveau chien, cette famille réalise qu’il s’agit du père biologique de son défunt compagnon (vidéo)

Les Reiff pensaient ne pas être tout à fait prêts pour une nouvelle adoption, après le décès soudain et difficile de leur petit chien Terrier, croisé Chihuahua. Un passage rapide sur le site internet de Muttville, un refuge local, a changé la donne pour cette famille qui a eu un vrai coup de cœur pour Ziggy, le sosie de Rufus.

ABC 7 News Bay Area / Youtube

« Il était là quand mon mari et moi étions fiancés »

Rufus était un membre à part entière de la famille, expliquait Jilian à People. Adopté à San Fransisco en 2016, le chien était le meilleur ami de tous et a été présent lors de l’arrivée des enfants du couple, Maya et Benjamin, âgés de 4 et 6 ans.

Fan des animaux, Jilian a longtemps consacré une partie de son quotidien au soutien des animaux sans famille. Après la disparition de Rufus, elle ne se sentait pas capable d’ouvrir à nouveau son cœur.

ABC 7 News Bay Area / Youtube

Un visage familier

La rencontre virtuelle avec Ziggy a changé sa vision des choses. Le petit chien ressemblait étrangement à Rufus, et cela s’est confirmé lorsqu’il est arrivé à la maison. « Il y a un sentiment que je ne pouvais pas expliquer », ajoutait Jilian.

Les hésitations de la famille quant à l’adoption ont rapidement été dépassées, pour laisser place à l’évidence. La mère de famille détaillait : « La façon dont il approche les enfants, la façon dont il hurle, tout était pareil. J’étais tellement certaine qu’il se passait quelque chose ».

A lire aussi : Une chienne sauve la vie d'un homme victime d’un malaise pendant un événement d'adoption et rencontre enfin sa famille juste après son geste héroïque

« Le père biologique de Rufus »

Pour en avoir le cœur net, Jilian a entrepris de faire un test ADN. Lorsque les résultats sont arrivés quelques jours plus tard, ce fut l’effusion de joie : « J’ai crié. J’ai failli m’évanouir », se souvient la mère de famille.

Le refuge de Muttville a aussi été abasourdi par cette nouvelle « incroyable ». Si Rufus reste un compagnon de vie inoubliable, la présence de Ziggy est très importante pour les Reiff qui sont heureux de retrouver ce visage et ces expressions familières.