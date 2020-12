Émue par l'état d'un chien errant totalement effrayé par l'humain, une bénévole fait tout son possible pour lui réapprendre ce qu'est l'amour

En Grèce, des bénévoles ont pris en charge un chien errant de grande taille qui avait très peur des humains. Patience, soins et amour l’ont aidé à faire confiance aux gens et à connaître un tout nouveau départ dans la vie, loin des rues et de la souffrance.

Une bénévole avait repéré un grand chien qui errait dans une station-service située sur une autoroute, à une soixantaine de kilomètres d’Athènes, la capitale grecque. Elle a bien essayé de lui venir en aide, mais le quadrupède se méfiait trop des humains pour se laisser approcher. A chaque fois, il prenait la fuite, raconte Animal Channel.

La jeune femme était toutefois déterminée à le sauver. Elle est revenue sur les lieux le surlendemain et l’y a effectivement retrouvé. Elle était prête à prendre tout le temps qu’il fallait pour gagner la confiance du chien.

Elle lui a proposé de la nourriture et quelques friandises. Sans précipiter les choses, pour ne pas courir le risque de le voir s’éloigner à nouveau, elle l’a laissé venir vers elle petit à petit. Elle a même demandé à ses collègues de s’en aller pour ne pas le perturber.

Finalement, la bénévole a réussi à lui passer une laisse autour du cou, puis l’a emmené chez le vétérinaire. Le chien, qui a été appelé Arnie, était très maigre et présentait de multiples lésions, des coupures pour la plupart.

Pris en charge par l’association locale Second Chance Animal Rescue Society (SCARS), il a peu à peu recouvré la santé, repris du poids et réappris à faire confiance aux humains. Lui-même s’est montré de plus en plus doux, amical, docile et affectueux envers ses sauveurs.

Quelques mois plus tard, une famille d’adoption a été trouvée pour Arnie, qui s’appelle désormais Barney. Il vit, depuis, dans une maison en bord de mer, aux côtés de sa nouvelle maîtresse Marilli, son chien Izmir et ses 5 chats Matias, Titica, Bom Bom, Soya et Fani.

La vidéo ci-dessous retrace toutes les étapes de son sauvetage :

